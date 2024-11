Sportingtech inaugura novo escritório de ponta em Malta para impulsionar o sucesso global dos operadores

Localizado estrategicamente em Sliema, o novo escritório demonstra o compromisso da Sportingtech em expandir suas operações e apoiar o crescimento de seus parceiros globais.

Comunicado de imprensa.- A Sportingtech, fornecedora premiada de soluções de iGaming para cassinos e apostas esportivas, anunciou a abertura de seu mais recente escritório em Sliema, Malta – um importante centro de negócios para as indústrias de tecnologia e jogos. Este novo escritório em Sliema segue a ampliação feita anteriormente em Sofia, no mesmo ano, destacando o foco contínuo da Sportingtech no crescimento da empresa e no suporte a seus operadores.

Com a ampliação de sua presença física, a Sportingtech continua fortalecendo sua infraestrutura global, fornecendo os recursos necessários para apoiar seus operadores em alcançar novos patamares. Segundo a empresa, o novo escritório em Sliema “oferece um ambiente inspirador, projetado para capacitar a equipe da Sportingtech com instalações colaborativas e comodidades de ponta, promovendo eficiência e inovação, o que se traduz em maior suporte e crescimento para seus parceiros operadores”.

Tom Ustunel, CEO da Sportingtech, comentou: “A abertura de um escritório maior no vibrante distrito de Sliema, em Malta, é um reflexo da trajetória de crescimento da nossa empresa e do nosso compromisso em fornecer suporte de alto nível aos nossos operadores globais. Este novo espaço equipa nossa equipe para se destacar e impulsionar ainda mais o sucesso de nossos parceiros operadores, cujo crescimento está intimamente ligado ao nosso.”

A contínua expansão da Sportingtech reflete sua filosofia de marca de fomentar o crescimento por meio de soluções avançadas e suporte operacional aprimorado, garantindo que seus operadores estejam bem posicionados para o sucesso em um mercado competitivo de iGaming.

Conforme comunicado da empresa, “o novo escritório em Sliema marca mais um passo à frente nesta jornada, reforçando a reputação da Sportingtech como um parceiro confiável e impulsionador do crescimento para operadores em todo o mundo”.