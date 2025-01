Viva Sorte: entenda o possível conflito que o lançamento da bet pode gerar com clubes patrocinados

A operadora é uma das que recebeu a permissão provisória para operar no país.

A Viva Sorte, uma empresa originalmente do mercado de títulos de capitalização, lançou na última terça-feira (14), o próprio site de apostas esportivas. A companhia é patrocinadora de quatro clubes da elite do futebol brasileiro, São Paulo, Sport, Santos e Vasco. Porém, esses times já têm acordos de patrocínio máster com outras bets concorrentes, o que pode gerar conflitos com os contratos que foram assinados previamente.

De acordo com o que apurou o site Poder360, as casas de apostas que patrocinam São Paulo (Superbet), Sport (Betvip), Santos (Blaze) e Vasco (Betfair) entraram em contato com seus respectivos clubes pedindo um posicionamento para proteger a a exclusividade de seus contratos. Algumas dessas empresas pediram inclusive que seja encerrado o acordo com a Viva Sorte.

Ainda segundo o Poder360, o contrato entre São Paulo e Viva Sorte, que foi assinado em agosto de 2024, prevê o pagamento de R$ 45 milhões em três anos, sendo R$ 7,8 milhões no ano passado e R$ 18,6 milhões anuais em 2025 e 2026. A marca do título de capitalização é exposta nos ombros da camisa tricolor.

Já no caso de Sport e Vasco, cujos acordos foram assinados em setembro de 2024, os valores não foram divulgados. A logo da Viva Sorte deve ser exibida nas mangas da camisa rubro-negra e nos shorts do cruzmaltino até o final de 2026.

O Santos tem um contrato mais amplo com a Viva Sorte do que os demais, já que a operadora de jogos de azar adquiriu os naming rights do estádio Vila Belmiro. Por um período de dez anos, o local onde o Peixe manda seus jogos passará a se chamar Vila Viva Sorte, o que deve render R$ 15 milhões por ano. É possível que o acordo renda ainda mais dinheiro para o Alvinegro caso metas sejam alcançadas.

Veja também: Saiba quais são as bets licenciadas para operar apostas online no Brasil