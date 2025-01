CEO da Fast Track compartilha reflexões sinceras em nova entrevista: Ain’t No Rest for the Wicked

A Fast Track, empresa de tecnologia SaaS e fornecedora de CRM na indústria de iGaming, lançou a segunda edição da sua série de vídeos Inside Out.

Comunicado de imprensa.- Intitulada “Ain’t No Rest for the Wicked” (Não há descanso para os malvados), a entrevista apresenta o CEO e cofundador da Fast Track, Simon Lidzén, em uma conversa franca e nos bastidores sobre o crescimento da empresa, desafios e a visão para o futuro.

No vídeo de 30 minutos, Simon reflete sobre os quase dez anos de jornada da Fast Track: “Sucesso para mim é sobre definir metas e alcançá-las. Este ano tem sido intenso, mas incrivelmente gratificante. Desde escalar a Fast Track até o lançamento de produtos inovadores como o Rewards, estamos apenas começando.”

A conversa explora o lançamento do Rewards, o ecossistema promocional da Fast Track que integra CRM com gamificação para oferecer experiências envolventes e personalizadas aos jogadores. Simon também fala sobre a rápida expansão global da empresa e os desafios de escalar a liderança dentro de uma organização em rápido crescimento. Olhando para 2025, ele destaca o foco da Fast Track em usar IA para redefinir CRM e o engajamento com os clientes.

As reflexões de Simon também abordam a cultura da empresa: “A Fast Track é construída sobre uma inovação implacável e uma equipe que prospera na resolução de desafios. Ver o quanto crescemos e o quanto evoluímos torna essa jornada tão empolgante.”

Para quem não conhece a Fast Track, a empresa é uma líder de alto crescimento em SaaS, conhecida por ser pioneira no uso de IA para oferecer experiências personalizadas aos clientes. Seu software capacita empresas a automatizar fluxos de trabalho de marketing e operações, permitindo que as equipes se concentrem em estratégia e inovação. A Fast Track está remodelando o CRM para iGaming, estabelecendo um novo padrão para o engajamento com os clientes.