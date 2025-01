Play’n GO anuncia aquisição do W Hotel Barcelona pela ICE  

Gigante sueca de jogos combina local icônico com jogabilidade inovadora, já que a revelação dos jogos Crashback ™ está planejada.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, fornecedora de entretenimento de cassino, anunciou nesta sexta-feira (17), uma abordagem ousada para a ICE 2025 com uma aquisição planejada do icônico W Hotel em Barcelona.

Sinônimo do famoso horizonte de Barcelona, o W Hotel será transformado na sede da Play’n GO de 20 a 22 de janeiro, inclusive, com transporte para transportar os delegados de ida e volta ao centro de convenções Fira Barcelona durante todo o dia, garantindo que as reuniões ocorram sem problemas.

A Play’n GO também realizará uma festa na noite de segunda-feira, 20 de janeiro, uma celebração exclusiva do estúdio de jogos em seu 20º aniversário. Apresentada por Stuart Trigwell e Natalie Pinkham da Sky Sports F1, a noite promete ser divertida e informativa, com uma seção de perguntas e respostas planejada, bem como um quiz interativo exclusivo com prêmios de primeira classe.

No ICE A Play’n GO também revelará sua própria abordagem única para “jogos de colisão” por meio de seu patenteado e inovador Mecânico Crashback ™.

O próximo conjunto de jogos Crashback ™ da Play’n GO permite que os jogadores entrem novamente em uma rodada de jogo colocando uma aposta igual aos ganhos obtidos desde o saque inicial, permitindo que eles participem uma segunda vez enquanto a mesma rodada de jogo continua a correr. Essa reviravolta única no gênero de jogos de crash é exclusiva da Play’n GO e uma prova do compromisso constante do estúdio com a inovação.

Um lote inicial de jogos Crashback ™ já está agendado para lançamento, com o primeiro, Miner Donkey, previsto para lançamento na rede em março de 2025. Também estão previstos Bucking Rider e Boat Bonanza Rider em abril e maio, respectivamente. Todos os três jogos estarão disponíveis para jogar no Play’n GO HQ no W Hotel.

Ebba Arnred , cofundadora e diretora de marketing da Play’n GO, disse: “Queríamos oferecer algo novo e inesquecível para nossos clientes e consumidores na ICE deste ano, e estamos ansiosos para receber todos no W Hotel na próxima semana. Nossa aquisição é um reflexo do nosso comprometimento com a inovação, pensamento fora da caixa, tudo isso enquanto nos divertimos ao longo do caminho. Esta é a maneira perfeita de dar início às nossas comemorações do 20º aniversário que ocorrerão ao longo de 2025. Estamos ansiosos para receber todos vocês Sede da Play’n GO no W Hotel na próxima semana.”

George Olekszy, Chefe de Retenção de Jogos na Play’n GO adicionado “Nós somos muito animados para finalmente anunciar o lançamento dos jogos Crashback ™, e sentimos que o ICE era a oportunidade perfeita para mostrá-los ao mundo. Estamos confiantes de que essa versão única dos jogos de colisão revolucionará todo o gênero. Pegamos a emoção dos jogos de colisão e adicionamos uma camada extra de estratégia que recompensa tanto os que assumem riscos quanto os jogadores cautelosos. O objetivo é dar aos jogadores mais controle e fazer de cada rodada uma oportunidade de vencer de uma forma justa, divertida e divertida. ”