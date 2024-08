Pré-contrato com construtora pode obrigar Santos a revisar acordo com a Viva Sorte

Peixe precisará revisar a venda dos naming rights do Estádio Vila Belmiro.

São Paulo.- Estava acordado para o título de capitalização Viva Sorte adquirir os naming rights do estádio do Santos, a Vila Belmiro. A empresa de jogos de azar pagaria R$ 15 milhões anuais, por dez anos e poderia mudar o nome temporariamente da casa do alvinegro praiano para “Vila Viva Sorte“.

Porém, segundo matéria publicada pelo site Máquina do Esporte, o pré-contrato que o Santos assinou com a construtora WTorre para a reforma da Vila Belmiro pode afetar a venda de naming rights e obrigar o Peixe a refazer o acordo com a Viva Sorte. O problema é por conta do documento assinado na gestão anterior, do ex-presidente Andrés Rueda.

A venda do nome para o título de capitalização foi revelado pelo atual presidente Marcelo Teixeira no dia 12 de agosto. O acordo incluiria ainda o patrocínio máster do time de futebol masculino. Logo após o anúncio, de acordo com a apuração da Máquina do Esporte, a WTorre questionou o prazo de duração do contrato com a Viva Sorte.

Isso teria gerado um incômodo na construtora e consequentemente um impasse. A Viva Sorte deve estampar a marca na camisa dos Santos e nomear o estádio até que ele seja fechado para a reforma. Após o início das obras o acordo precisará ser revisado.

