Saiba quais são as bets licenciadas para operar apostas online no Brasil

Desde o dia 1º de janeiro, 66 empresas foram autorizadas a operar no mercado brasileiro de apostas eletrônicas de quota fixa, conhecidas como “bets”. A lista oficial foi divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.

Conforme a Agência Brasil, as autorizações para operação foram oficializadas na edição do Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2024. No total, 14 empresas obtiveram permissões definitivas, com uma delas recebendo mais de uma portaria de autorização devido ao número de marcas que pretende operar: cada autorização pode conter até o limite de três marcas, sendo necessária nova outorga para operar outro conjunto de até três marcas.

Ainda de acordo com a SPA, outras 52 empresas receberam autorizações provisórias devido à pendência na entrega de informações ou documentos, como a certificação do sistema de apostas. Essas empresas têm até 60 dias para apresentar certificados técnicos obrigatórios. Caso não cumpram, podem ter a licença suspensa por 90 dias e, se a irregularidade persistir, a autorização será revogada definitivamente.

Para operar apostas eletrônicas no Brasil, cada empresa precisa pagar uma outorga no valor de R$ 30 milhões. Com essa autorização, é permitido utilizar até três marcas por empresa. Ao todo, as outorgas resultaram em uma arrecadação superior a R$ 2 bilhões (USD 323,5 milhões). O número de empresas autorizadas representa 58% dos 113 pedidos iniciais submetidos.

De acordo com a SPA, empresas em operação sem autorização oficial estarão sujeitas a bloqueio na internet e não poderão realizar transações financeiras.

“As instituições financeiras e de pagamento passam a ser vedadas de realizar transações, que tenham por finalidade a realização de apostas de quota fixa com pessoas jurídicas que não tenham recebido a autorização. Aquelas empresas não autorizadas, mas que continuam com domínios ativos que ofertam serviço de aposta de quota fixa são consideradas ilegais e serão bloqueadas”, detalha nota da secretaria.

Adicionalmente, fica proibida a concessão de crédito aos usuários para apostas, bem como a oferta de bônus de entrada pelas plataformas de apostas. Além disso, os apostadores deverão ser identificados por CPF e submetidos ao reconhecimento facial.

Veja a lista das bets autorizadas

Marcas autorizadas definitivamente

Pinnacle;

Matchbook;

Verdinha;

Bolsa de Aposta;

Fulltbet;

BetBra;

Seguro Bet;

King Panda;

SportyBet;

LanceBEt;

Alfa.bet;

ArenaPlus;

Betmgm;

MGM;

galera.bet;

KTO;

Betnacional;

Mr. Jack Bet;

Rei do Pitaco;

Pitaco;

Fazobetai;

Oleybet;

Betpark;

BetBoom;

7Games;

Betão;

R7;

Superbet;

Magicjackpot;

Super.

Marcas autorizadas temporariamente:

BETANO;

SPORTINGBET E BETBOO;

CAESARS;

BETSSON;

F12.BET;

LUVA.BET;

BRASILBET;

ESTRELABET;

REALS;

UX;

NETPIX;

BETFAIR;

NOVIBET;

9F,6R;

BET.APP;

IJOGO;

FOGO777;

P9;

BET365;

APOSTA GANHA;

BRAZINO777;

4PLAY;

PAGOL;

SEUBET;

H2 BET;

VBET;

VIVARO;

CASA DE APOSTAS;

BET SUL;

JOGO ONLINE;

BETFAST,;FAZ1BET;

TIVOBET;

SUPREMABET;

MAXIMABET;

XPBET;

BETESPORTE;

LANCE DE SORTE;

BETSPEED;

BRAVO; TRADICIONAL;

APOSTATUDO;

SORTE ONLINE;

LOTTOLAND;

APOSTOU;

B1 BET;

BRBET;

BET GORILLAS;

BET BUFFALOS;

BET FALCONS;

BATEU BET;

HANZBET;

BETWARRIOR;

SORTENABET;

BETOU;

BETFUSION;

BANDBET;

AFUN;

AI;

6Z;

BLAZE;

JONBET;

BET7K;

CASSINOPIX;

BET VERA;

BAÚ BINGO;

TELE SENA BET;

BET DO MILHÃO;

CBET;

UPBETBR;

BET4;

APOSTA1;

APOSTAMAX;

GINGABET;

QGBET;

VIVASORTE;

BACANAPLAY;

PLAYUZU;

BETCOPA;

BRASIL DA SORTE;

FYBET;

MULTIBET;

RICOBET;

BRXBET;

STAKE;

BETCAIXA;

MEGABET;

XBET CAIXA;

MERIDIANBET;

VERSUSBET;

VS – VERSUS;

ESPORTE365;

BET DAORA;

GOLBET;

LÍDERBET;

GERALBET;

B2XBET;

BULLSBET;

JOGÃO;

BET.BET;

DONALDBET;

RIVALO;

HILDARGO;

HILDARGO GAMING.

