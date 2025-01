Comtrade Gaming conquista Certificação GLI para sua Plataforma de iGaming no Brasil

Certificação reforça conformidade com regulamentações e suporte ao mercado brasileiro.

Comunicado de imprensa.- A Comtrade Gaming, fornecedora de tecnologia para a indústria de jogos, obteve a certificação GLI (Gaming Laboratories International) para sua plataforma de jogos no Brasil. A conquista representa um avanço importante para a empresa, ao garantir que sua tecnologia atende aos padrões exigidos por operadores e reguladores do setor no país.

Steven Valentine, Diretor Comercial da Comtrade Gaming, destacou a importância do marco. “Nossa certificação GLI no Brasil é um passo significativo para a Comtrade Gaming, e estamos entusiasmados por sermos uma das primeiras empresas a alcançá-la. Essa certificação demonstra nosso compromisso em fornecer uma plataforma de jogos confiável e em conformidade com as exigências de operadores e reguladores”, afirma.

“Estamos empolgados em apoiar o crescimento do mercado de jogos brasileiro e em continuar entregando soluções inovadoras que aprimoram o engajamento dos jogadores e a eficiência operacional. Além disso, agora contamos com gerentes de projeto e analistas de negócios fluentes em português para apoiar nossos operadores em novos lançamentos ou migrações”, acrescentou Steven.

Veja também: Comtrade Gaming: “Somos extremamente focados no cliente, e um esforço significativo é dedicado a ajudar nossos clientes a crescer”

A certificação GLI reforça a conformidade da plataforma com as exigências regulatórias e a adequação às necessidades do mercado brasileiro, que está em expansão. Segundo a empresa, a plataforma foi projetada para ser flexível e escalável, características que a tornaram popular entre operadores internacionais.