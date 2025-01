Loteria Instantânea da Caixa: jogo lotérico já distribuiu mais de R$ 14 milhões em prêmios

Lançada em novembro, modalidade já premiou 2,3 milhões de apostadores.

A Instantânea, jogo lotérico da Caixa Econômica Federal (CEF) no estilo “raspadinha”, que anteriormente foi chamado de Lotex, já distribuiu mais de R$ 14 milhões (USD 2,3 mi) em prêmios. A modalidade foi relançada em novembro de 2024 e até o momento foram premiados 2,3 milhões de apostadores. A modalidade As cartelas raspáveis podem conter bonificações que vão de R$ 2,50 (USD 0,41) até R$ 2 milhões (USD 330 mil).

De acordo com a Caixa Loterias, a Instantânea, em média, tem uma cartela premiada a cada três vendidas. Essa informação, inclusive está presente no verso dos bilhetes.

A loteria instantânea da CEF repasse parte dos calores arrecadados com as vendas para programas sociais do governo federal e também para áreas como cultura, esporte, segurança e seguridade social.

As unidades da “raspadinha” podem ser adquiridas nas agências lotéricas espalhadas pelo Brasil. Caso o apostador encontre valores de até R$ 2.259 (USD 373,94) é possível resgatar o prêmio na própria lotérica. Já para prêmios maiores, os jogadores devem buscar a bonificação nas unidades bancárias da Caixa.

Os bilhetes da Instantânea possuem temas como Trevo da Sorte, Só o Ouro e Roda da Sorte. O preço das cartelas variam de R$ 2,50 (USD 0,41) a R$ 20 (USD 3,31). O produto relançado é uma versão remodelada da Lotex, que havia sido descontinuada em 2016 após o Plano Nacional de Desestatização. Em 2023, o Ministério da Fazenda autorizou o retorno da loteria.

Veja também: Novidade para os apostadores: Caixa relança ‘raspadinha’ com prêmios de até R$ 2 milhões