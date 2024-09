Viva Sorte assina contrato de patrocínio com o Vasco até o final de 2026

Título de capitalização chega ao quarto acordo com times do futebol brasileiro.

Rio de Janeiro.- O título de capitalização Viva Sorte foi anunciada oficialmente como a nova patrocinadora do Vasco da Gama. A apresentação da parceria foi feita pela direção da SAF do clube de futebol na sexta-feira (13), em no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O contrato é válido até dezembro de 2026.

A marca do jogo de azar será exposta na parte de cima à direita da parte frontal da camisa cruzmaltina. A logo da Viva Sorte também será exibida na parte frontal à esquerda do calção da equipe. Antes do anúncio oficial, os torcedores já viram o uniforme com a publicidade da patrocinadora na quarta-feira (11), quando o Vasco venceu o Athletico-PR, nos pênaltis, pela Copa do Brasil e se classificou para a semifinal da competição.

“É um prazer enorme ter o Viva Sorte como patrocinadora do Vasco. Este novo contrato está alinhado com a estratégia da gestão em fortalecer as relações entre o clube e seus parceiros comerciais, assim como maximizar a geração de receitas do clube”, afirmou Carlos Amodeo, o CEO do time carioca.

“Além do patrocínio, o Viva Sorte vai criar um produto exclusivo para o nosso torcedor, o Título de Capitalização do Vasco. O torcedor pode esperar uma parceria de grande sucesso e muitas novidades”, complementou Amodeo.

Renato Ambrósio, CEO do Viva Sorte, também comentou sobre a parceria: “Como fundador do Viva Sorte, é um orgulho imenso patrocinar um clube tão gigante como o Vasco da Gama! Esse projeto vai muito além do futebol. Criaremos um título de capitalização exclusivo para o Vasco, pensando em você, torcedor. O Vasco e o Viva Sorte estão juntos para transformar a história dos torcedores dentro e fora de campo”, declarou.

O Vasco é o quarto time do futebol brasileiro a assinar com o Viva Sorte. Só neste ano, o título de capitalização firmou acordos com o Santos, São Paulo e Sport.

Veja também: Pré-contrato com construtora pode obrigar Santos a revisar acordo com a Viva Sorte