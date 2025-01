BetConstruct e Fast Track trazem soluções de CRM baseadas em IA para a América Latina

A parceria usa IA e dados em tempo real para melhorar a retenção e interações, adaptando-se às regulamentações locais.

Comunicado de imprensa.- Baseando-se em uma colaboração bem-sucedida estabelecida em 2024, a BetConstruct e a Fast Track estão expandindo sua parceria para oferecer uma solução completa de engajamento de jogadores e CRM adaptada ao mercado de iGaming na América Latina.

Parceiros como Suprema Gaming e VBET já estão aproveitando a sinergia entre as plataformas da BetConstruct e da Fast Track, reforçando o compromisso de ambas as empresas em apoiar operadores na América Latina. A colaboração visa ajudar os operadores a expandirem sua participação no mercado, especialmente durante um período de regulamentação que promete impulsionar o crescimento exponencial da região nos próximos anos.

Ao combinar as ofertas abrangentes da BetConstruct em cassino, esportes e loteria com a avançada plataforma de CRM da Fast Track, os operadores locais podem agora fornecer experiências personalizadas em grande escala. A parceria aproveita a tecnologia de IA e dados em tempo real para melhorar a retenção de jogadores e impulsionar interações significativas, enquanto navega no cenário regulatório em evolução da região.

Simon Lidzén, CEO e cofundador da Fast Track, destacou a importância da parceria: “A América Latina, especialmente o Brasil, representa uma oportunidade de crescimento empolgante para os operadores de iGaming. É um prazer colaborar com a BetConstruct para levar a melhor tecnologia disponível aos operadores da região, ajudando-os a oferecer experiências excepcionais aos seus jogadores.

“Combinando o portfólio de produtos de classe mundial da BetConstruct com nossas capacidades de CRM, estamos permitindo que nossos parceiros criem experiências profundamente personalizadas para os jogadores, promovendo lealdade e sucesso a longo prazo.”

Gegham Yegoryan, Diretor de Produto da BetConstruct, afirmou: “Essa parceria permite que operadores na América Latina entreguem estratégias de engajamento direcionadas e adaptadas aos jogadores locais. Com o interesse em iGaming continuando a crescer na região, estamos empolgados em apoiar os operadores no alcance de seus objetivos com ferramentas e soluções inovadoras.”

A BetConstruct oferece uma gama de soluções de jogos, que incluem cassino, apostas esportivas, jogos virtuais e dealers ao vivo. Essas soluções são desenvolvidas para atender às necessidades de operadores e jogadores em diversos mercados ao redor do mundo. A empresa destaca a adaptabilidade de sua tecnologia, capaz de se ajustar a diferentes ambientes regulatórios, sempre com foco em proporcionar soluções confiáveis e flexíveis.

As soluções da Fast Track incluem o inovador Modelo Singularity, a primeira tecnologia na indústria de iGaming a fornecer experiências totalmente automatizadas e em tempo real para cada jogador. Introduzido em 2021, este modelo utiliza dados em tempo real e IA avançada para criar perfis abrangentes de jogadores. Ao personalizar conteúdo, tempo e canais de comunicação para cada jogador, o Modelo Singularity permite que os operadores entreguem engajamentos relevantes e oportunos.

Além disso, o Data Studio da Fast Track oferece aos operadores ferramentas analíticas avançadas, permitindo consultas ultra rápidas e dashboards personalizáveis para decisões baseadas em dados.