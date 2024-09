Sport fecha patrocínio com título de capitalização Viva Sorte até 2026

Empresa de jogos de azar já tem acordos com o Santos e São Paulo.

Pernambuco.- O título de capitalização Viva Sorte fechou um acordo de patrocínio com o Sport. A empresa vai estampar os ombros da camisa do clube pernambucano até o final de 2026. Os valores do negócio não foram divulgados oficialmente.

O leão já começou a exibir a marca de jogos de azar na segunda-feira (2), na partida contra o Ituano, na Arena de Pernambuco, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro nordestino venceu por 3×2.

“A Viva Sorte chega numa hora extremamente importante para nos ajudar, junto com os nossos demais parceiros, nessa arrancada em busca do nosso acesso”, declarou Alexandre Eguren, diretor comercial do Sport.

“Queremos estar com o Sport novamente na Série A e levar mais alegria ao torcedor pernambucano”, comentou Renato Ambrósio, CEO da Viva Sorte.

O Viva Sorte atua há mais de 15 anos no país. A companhia está buscando ampliar a presença no Brasil ao investir no patrocínio ao futebol. Só neste ano, a empresa já firmou acordo com o São Paulo e negocia a compra dos naming rights do estádio do Santos.

Veja também: Pré-contrato com construtora pode obrigar Santos a revisar acordo com a Viva Sorte