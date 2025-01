Rio Open 2025: operadora Betnacional será patrocinadora oficial da competição de tênis

Evento será realizado no Rio de Janeiro, de 15 a 23 de fevereiro.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas Betnacional será uma das patrocinadoras oficiais do Rio Open 2025, um dos principais torneios de tênis do Brasil. O evento esportivo será realizado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, de 15 a 23 de fevereiro. A competição faz parte do circuito ATP 500.

“Estamos orgulhosos em associar nossa marca ao Rio Open, um evento que simboliza excelência, técnica e emoção, valores que também fazem parte do nosso DNA na Betnacional. Nosso objetivo é promover o entretenimento responsável e incentivar a diversidade das modalidades esportivas, que são intrínsecas à cultura brasileira”, comentou João Studart, CEO da Betnacional.

Durante o evento, a operadora de apostas promoverá ativações para o público. Serão montados estandes interativos no Leblon Boulevard com a distribuição de brindes personalizados. A marca será exibida em diversos pontos do evento, como a quadra central, backdrops de entrevistas e até no site oficial do campeonato.

A Betnacional é uma das empresas do setor de apostas que conseguiu a licença para operar de forma regularizada no país. A companhia tem entre os seus embaixadores, o jogador de futebol Vinicius Júnior, o narrador Galvão Bueno e os cantores Seu Jorge, Thiaguinho e Ludmilla.

A empresa é a detentora dos naming rights das competições da Federação Pernambucana de Futebol e é uma das anunciantes do Futebol 2025 na Rede Globo.

