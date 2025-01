Viva Sorte: Bahia fecha o maior patrocínio máster de sua história com operadora de apostas

O anúncio da nova parceria aconteceu poucos dias após o clube encerrar o contrato com a Esportes da Sorte.

Bahia.- O Esporte Clube Bahia anunciou, nesta quinta-feira (23), assinatura de contrato de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas Viva Sorte Bet, o maior acordo do tipo da história do clube. Além disso, também foi firmada uma parceria com outra empresa do mesmo grupo, a Viva Sorte, uma companhia do mercado de títulos de capitalização.

Segundo o que divulgou o Bahia, as marcas de jogos de azar vão estampar os uniformes de jogo e de treino das equipes masculina, feminina e de base, com a empresa de apostas ficando na região central e o título de capitalização ficando com a região das omoplatas da camisa tricolor.

Segundo a diretoria do Esquadrão, esse é o primeiro patrocínio máster para a equipe feminina na história. Os dois contratos têm duração de dois anos e contemplam a exposição das logos das companhias em painéis de LED na Arena Fonte Nova, backdrops de entrevistas e placas no centro de treinamento. Estão previstas ainda ações de marketing com os torcedores do clube e ativações nas redes sociais.

A assinatura do contrato com as empresas do grupo Viva Sorte foi anunciado menos de uma semana depois de o Bahia comunicar que rompeu o contrato com a casa de apostas concorrente Esportes da Sorte, que foi patrocinadora máster do clube desde janeiro de 2023.

O Tricolor não informou, na oportunidade, os motivos que levaram à rescisão do acordo. Até então, a Esportes da Sorte não tinha a licença do Ministério da Fazenda para operar apostas de quota fixa e jogos de cassino online legalmente no Brasil, autorização que só veio nesta quinta-feira (23) após a inclusão na lista de operadoras regularizadas.

O título de capitalização Viva Sorte é patrocinadora de outros quatro clubes da elite do futebol brasileiro: São Paulo, Sport, Santos e Vasco. Porém, com o lançamento da operadora de apostas do mesmo grupo, há a possibilidade de acontecerem conflitos com os contratos desses times que já têm acordos de patrocínio máster com outras bets concorrentes.

De acordo com o que apurou o site Poder360, as casas de apostas que patrocinam São Paulo (Superbet), Sport (Betvip), Santos (Blaze) e Vasco (Betfair) entraram em contato com seus respectivos clubes pedindo um posicionamento para proteger a a exclusividade de seus contratos. Algumas dessas empresas pediram inclusive que seja encerrado o acordo com a Viva Sorte.

