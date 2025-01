Como a Prefeitura do Rio de Janeiro planeja combater o vício em apostas entre os jovens

Secretaria de Juventude planeja lançar uma campanha educativa na cidade.

Rio de Janeiro.- A Secretaria de Juventude da prefeitura do Rio de Janeiro lançará uma campanha para conscientizar os jovens sobre os riscos do vício. A iniciativa foi motivada devido ao aumento de casos de jovens dependentes de apostas.

Segundo publicação do Blog do Ancelmo Gois no O Globo, cartazes com mensagens de conscientização serão afixados, e agentes abordarão o tema em equipamentos públicos, escolas, cursos e áreas de projetos do órgão, que atende cerca de 127 mil jovens.

Veja também: Deputado Kim Kataguiri propõe banco de dados de jogadores compulsivos

De acordo com a secretária Gabriella Rodrigues, é comum que os jovens relatem a professores e psicólogos o uso de plataformas de apostas.

“O maior contingente de apostadores nas chamadas Bets é de jovens entre 16 e 29. São jovens, na maioria das vezes, de baixa renda e que chegarão à vida adulta já viciados em apostas e endividados”, alerta a secretária.

Veja também: Conheça os cinco principais sinais de compulsão por jogos de azar