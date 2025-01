Fim da parceria: Bahia anuncia rescisão de contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte

Clube baiano não informou o motivo do rompimento com a casa de apostas online.

Bahia.- O Esporte Clube Bahia comunicou, na sexta-feira (17), que rompeu o contrato com a casa de apostas Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube desde janeiro de 2023. Através de um comunicado oficial, o time informou a decisão, mas não revelou os motivos que levaram à rescisão do acordo.

Vale lembrar que a empresa de apostas enfrentou dificuldades para obter a sua licença de operação no Brasil. Na última segunda-feira (13), a marca obteve na justiça uma liminar de autorização para poder realizar suas atividades todo território nacional.

O Bahia, por sua vez, decidiu encerrar a parceria de patrocínio com a operadora e informou que está em busca de novas oportunidades no mercado, se posicionando publicamente assim que um novo acordo for fechado.

“O Esporte Clube Bahia SAF comunica a rescisão amigável do contrato de patrocínio com o Esporte da Sorte. O clube está explorando novas oportunidades de patrocínio master e compartilhará mais informações oportunamente”, diz o comunicado oficial do Bahia, publicado em matéria do Lance.

Vitória na justiça: Esportes da Sorte consegue liminar para operar no Brasil

A operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte conseguiu uma liminar da Justiça para operar no Brasil, concedida pelo juiz Renato Coelho Borelli, da 4ª Vara Federal Cível. A empresa não havia sido integrada à relação de companhias que podem atuar no país.

Antes da liminar, a casa de apostas estava proibida de fazer publicidade fora do estado do Rio de Janeiro, já que ela só possuía a licença dessa unidade federativa. O impedimento de divulgar a marca em outras localidades poderia acarretar problemas com equipes de futebol que são patrocinadas pela empresa, a exemplo de Corinthians, Grêmio, Ceará, Náutico e Bahia até antes do rompimento do contrato.

De acordo com o que publicou o ge, a Esportes da Sorte afirmou ter pago a outorga no valor de R$ 30 milhões e aguarda a publicação de uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), ligada ao Ministério da Fazenda, incluindo a marca entre as casas de apostas esportivas autorizadas pelo Governo Federal.

A companhia comentou, através de nota, a liberação para operar legalmente no país. Segundo a Esportes da Sorte, a justiça federal considerou ilegal a recusa da SPA em conceder a licença para a empresa. A operadora afirmou ainda que está em processo de modificação de seu endereço na internet para conter o final “bet.br”, que é uma exigência do governo.

Durante o processo de regularização do setor de apostas, que ocorreu no segundo semestre do ano passado, a Esportes da Sorte chegou a cumprir os prazos estipulados pela SPA, mas não teve o pedido de licença aprovado.

Para seguir atuando, pelo menos até o final de 2024, a companhia utilizou a licença emitida pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Essa autorização foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, neste mês de janeiro. Com essa decisão, as operadoras ligadas à Loterj só podem ter suas plataformas acessadas e só podem fazer publicidade no território carioca.