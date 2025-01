Manipulação de resultados: Nova Mutum registra boletim de ocorrência por tentativa de assédio a jogador

Atleta da equipe recebeu proposta de aliciamento para manipulação de partidas, envolvendo mais jogadores no esquema.

Mato Grosso.- A equipe do Nova Mutum registrou um boletim de ocorrência relatando uma alegada tentativa de assédio para manipulação de jogos do Campeonato Mato-grossense. O boletim de ocorrência, registrado na última terça-feira (21), relata que um jogador do clube recebeu áudios com uma oferta de R$ 7 mil (USD 1.186) a R$ 10 mil (US$ 1.698) para participar de um esquema, envolvendo mais três jogadores para evitar a descoberta.

“Nunca tinha acontecido comigo. Quando eu abri o áudio vi que era visualização única, comecei a tremer. Então resolvemos gravar” contou o jogador, segundo publicação do ge.

O aliciador se comprometeu a enviar um representante para se encontrar com os jogadores.

“Boa tarde, meu jogador. Me passaram teu número, me falaram que você está jogando no Nova Mutum do Mato Grosso. Quero saber se você tem interesse de entrar em um negócio ai… uma rendinha extra. Dependendo da cotação em torno de 7 R$ a 10 R$ mil, no caso você e mais três”, disse o suposto aliciador em áudio enviado ao jogador.

“Se você tiver interesse me dá um retorno, que nós vamos ajeitar para ir aí, fazer uma reuniãozinha com vocês. Aí no caso seria você e mais uns três, pra não ficar muito manjado”, concluiu.

O Nova Mutum divulgou uma nota nas redes sociais, informando que encaminhou o caso às autoridades para investigação e que fornecerá atualizações sobre os acontecimentos.

Confira a nota do Nova Mutum na íntegra

“Alguns atletas de nossa equipe receberam ligações para praticar a manipulação de resultados. Diante disso, a diretoria do Nova Mutum Esporte Clube vem a público expressar sua profunda discordância com tal prática.

Reafirmamos nosso compromisso com a integridade e a transparência no futebol, e não toleramos qualquer forma de manipulação ou fraude.

Encaminhamos a situação para que as autoridades competentes tomem medidas imediatas para investigar e punir os responsáveis por essas ações.

Agradecemos pela compreensão e continuaremos a manter todos informados sobre os desdobramentos”.