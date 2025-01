Patrocínio fechado: EstrelaBet será patrocinadora da CazéTV durante transmissões do Paulistão e Brasileirão

Casa de apostas brasileira foi a primeira empresa do setor a fechar parceria com o canal de Casimiro Miguel em 2022.

A EstrelaBet e a CazéTV formalizam uma parceria para patrocinar as transmissões do Campeonato Brasileiro e renovar o apoio ao Paulistão. O acordo, válido para a edição de 2025 das duas competições, inclui a exibição da marca, produção de conteúdo e outras condições acordadas.

A EstrelaBet e a CazéTV têm desenvolvido uma parceria sólida, colaborando nas principais competições transmitidas pelo canal. Desde 2022, a EstrelaBet tem patrocinado eventos como as Copas do Mundo masculina, feminina e de futsal, além de competições internacionais, como a Europa League, e competições nacionais, como o Paulistão e jogos do Brasileirão, entre outras iniciativas.

“Nós registramos resultados excepcionais desde que iniciamos a parceria com a CazéTV. Ao assinarmos os novos acordos, deixamos evidente nossa satisfação com esse trabalho que tem aproximado cada vez mais o público do seu time do coração. O canal possui uma linguagem única, cujo objetivo é tornar todos os momentos mais divertidos e envolventes. É um formato alternativo, acreditamos que estamos ampliando nossa visibilidade e dialogando diretamente com uma audiência que busca experiências diferentes”, afirma Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet.

“Temos muito orgulho de ter a EstrelaBet como parceira desde a Copa do Catar em 2022, passando pela Copa Feminina da Austrália de 2023 e pelo Paulistão de 2024. Acompanhamos de perto o crescimento da EstrelaBet neste período e temos certeza de que teremos um ano de 2025 juntos incrível também”, comenta Ricardo Souto, sócio da LiveMode.

O Paulistão terá 16 datas, incluindo a fase de mata-mata e finais, começando em janeiro e terminando em 27 de março. O Campeonato Brasileiro contará com 38 rodadas, iniciando em 29 de março e terminando em 21 de dezembro.

