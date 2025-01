Vasco x Flamengo: EstrelaBet promove evento gratuito para torcida acompanhar clássico do basquete

EstrelaBet vai promover uma ação voltada aos torcedores do time de basquete do Vasco. (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

A operadora de apostas é a patrocinadora máster da equipe de basquete R10 Score Vasco.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas EstrelaBet é a patrocinadora máster da equipe de basquete R10 Score Vasco. A empresa vai organizar um evento gratuito para a torcida do time carioca acompanhar o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo (26). A partida é válida pelas quartas de final da Copa Super 8 e o confronto será no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Seguindo o regulamento da competição, em caso de jogos entre equipes de basquete que fazem parte de clubes que também têm times de futebol, o confronto é com torcida única. Nesse caso, apenas os flamenguistas poderão comparecer ao ginásio, já que o Rubro-negro é o mandante.

Pensando nisso, a EstrelaBet convidou os vascaínos para acompanhar a partida em frente à entrada social do Estádio São Januário. O evento gratuito começa às 10h, uma hora antes do início do jogo, e o público poderá assistir a disputa em um telão. Os 100 primeiros torcedores que chegarem vão ganhar chopp grátis.

A festividade contará ainda com a distribuição de brindes ao longo do dia e um show do grupo de pagode Sambarreira. A EstrelaBet é patrocinadora máster do R10 Score Vasco desde maio de 2023.

A Copa Super 8 é um torneio que reúne as oito melhores equipes do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB), a principal liga do esporte no país. O NBB para por cerca de 10 dias para a realização dos jogos da Copa.

Além de ações como essa voltada para os torcedores do Vasco, a EstrelaBet já promoveu ações solidárias para famílias em situação de vulnerabilidade que moram nas comunidades próximas ao estádio São Januário.

Em dezembro, a operadora de apostas esportivas, em parceria com a equipe de basquete cruzmaltina, promoveu a campanha “Aposta no Bem: Cada cesta conta”. No projeto social, cada cesta feita pelos jogadores do clube carioca em cinco partidas do NBB foram convertidas em cestas básicas para famílias na capital carioca. No total, os jogadores do Vasco fizeram 243 cestas nesse período, mas a campanha preferiu arredondar para 250 cestas básicas. Os artigos foram entregues antes do Natal.

