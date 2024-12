Loteria: Viva Sorte anuncia Gabigol como novo embaixador da marca

Título de capitalização é o detentor dos naming rights do estádio do Santos.

O título de capitalização Viva Sorte anunciou oficialmente o jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, como novo embaixador da marca. O atleta, que fez história jogando pelo Flamengo, começou a carreira no Santos, clube cujo estádio teve os naming rights adquiridos pela empresa de jogos de azar.

Gabriel fez seu jogo de despedida do Flamengo no último domingo (8), contra o Vitória, no Maracanã, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o ge, o acordo entre Gabigol e Viva Sorte não tem relação com o Peixe, com as negociações tendo sido feita por meses até que as partes chegaram à assinatura do contrato.

Ainda segundo o ge, por conta da ligação da empresa com o clube do litoral paulista e no anúncio da parceria entre o jogador e a companhia terem sido usadas as cores preto e branco, as cores do Santos, a torcida tem especulado uma possível volta do atleta ao time que o formou.

A diretoria santista enviou uma proposta oficial ao atacante, mas ele ainda não deu uma resposta. O clube tem a expectativa de que caso Gabigol aceite, a Viva Sorte ajudaria a pagar o salário do atleta. O Cruzeiro também está na disputa para ter Gabriel Barbosa como jogador da raposa em 2025.

Além da parceria com o Santos, a Viva Sorte é patrocinadora de outros clubes do futebol brasileiro, a exemplo do Vasco, São Paulo e Sport.

Veja também: Viva Sorte assina contrato de patrocínio com o Vasco até o final de 2026