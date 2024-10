TaDa Gaming aumenta ainda mais a exposição da marca em mercados internacionais com acordo BF HUB

Fornecedor de conteúdo renomado e plataforma dinâmica de agregação assinam acordo de distribuição.

Comunicado de imprensa.- O fornecedor de conteúdo de cassino TaDa Gaming firmou um acordo com o BF HUB, parte do BF Games, para permitir maior acesso ao seu portfólio de mais de 160 títulos e em constante crescimento. O provedor taiwanês ganhou destaque nos mercados europeus e da América Latina com seus lançamentos exclusivos de arcade de Pesca-Tiro e adicionará sua biblioteca completa de jogos e ferramentas de gamificação de suporte à plataforma BF HUB.

Com um mínimo de quatro novos lançamentos por mês, abrangendo diferentes gêneros, temas e recursos, a TaDa Gaming construiu seu nome em engajamento e retenção entre jogadores, apoiada por suas ferramentas recém-lançadas como GiftCode, Win Card, Tournament e Linking Jackpot. Com o GiftCode testado com sucesso na Europa e América Latina, o bônus de um clique traz recompensas extras no jogo e pode ser usado em todos os lançamentos de slots da TaDa.

Veja também: Bryam Jacquet, TaDa Gaming: “Nosso objetivo na SiGMA é consolidar esse crescimento bem-sucedido e a conscientização da marca”

Além disso, os jogos de arcade de Pesca-Tiro, como Fortune King Jackpot, Mega Fishing e Jackpot Fishing, estabeleceram um novo padrão de imersão em jogos, enquanto a série TriLuck™ oferece aos jogadores o potencial de acionar três recursos simultâneos, proporcionando ganhos acumulativos extraordinários. Essa variedade de formas de jogar e ganhar tem atraído públicos diversos em diferentes jurisdições, auxiliada pelo compromisso da TaDa com a localização e tradução de qualidade.

A BF Games, estúdio de desenvolvimento de jogos licenciado e regulado globalmente, reforçou sua posição como fornecedor líder para a indústria de iGaming ao lançar a plataforma de agregação BF HUB em 2023. O BF HUB foi criado para hospedar conteúdo de estúdios novos e emergentes, além de apoiar parceiros em sua estreia em diversos mercados, introduzindo portfólios inovadores e em expansão para os jogadores.

O BF HUB aproveita a vasta experiência da BF Games para oferecer acesso a uma grande rede de operadores. Com uma abordagem profissional e personalizada, o agregador apoia seus parceiros na expansão para novos mercados e públicos, tornando-se uma oportunidade ideal de colaboração para empresas de iGaming ambiciosas.

Veja também: TaDa Gaming reforça estratégia de crescimento bem-sucedida com nova parceria com a WA.Technology

Ray Lee, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming, afirmou: “Estamos entusiasmados em fazer parceria com o BF HUB. Sua abordagem profissional e visionária está alinhada com a nossa e garantirá que ambas as empresas e os jogadores se beneficiem deste acordo, oferecendo nossos lançamentos exclusivos a um público mais amplo. Estamos ansiosos para trabalhar juntos.”

Rok Hribar, CCO do BF HUB, disse: “Estamos empolgados em estabelecer esta colaboração com a TaDa Gaming. Introduzir seus produtos novos e empolgantes ao mercado europeu aumentará nossa reputação por inovação e confirmará nosso compromisso em alcançar novos segmentos de clientes.”

A TaDa Gaming atualmente lança no mínimo quatro jogos por mês para adicionar ao seu portfólio crescente e diversificado e se orgulha de estar impulsionando a inovação no cenário global de iGaming.