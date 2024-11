“Natal dos Sonhos”: Tele Sena lança edição especial com temática natalina

Apostadores podem ser sorteados para participar de game show no SBT.

A Liderança Capitalização lançou a edição natalina do jogo lotérico Tele Sena. Com o título de “O seu Natal dos sonhos”, essa edição comemorativa tem o retorno do “Rapa Tudo”, que é uma loteria instantânea, no estilo raspadinha, onde três símbolos iguais podem render R$ 500 mil (USD 86 mil).

Segundo a Tele Sena, a soma de todas as modalidades de premiações pode chegar a quase R$ 5 milhões (USD 866 mil). Nessa edição, seguem as categorias tradicionais de “Mais Pontos”, “Pela Boa” e “Menos Pontos”. O jogador que acertar sozinho os Mais Pontos, pode receber até R$ 1 milhão. As demais modalidades também têm premiações que podem ser atraentes para os apostadores.

Outro atrativo, é a premiação de “Hora em Hora”, em que os jogadores concorrem a R$ 1 mil (USD 173) a cada hora, por 24 horas por dia, durante 42 dias seguidos. Os participantes devem procurar na parte interna o “Número da Sorte”, formado por sete algarismos, e acompanhar os sorteios, que serão 1.008 no total.

Por fim, há ainda a promoção “Painel do X Especial de Natal”, que sorteia oito prêmios de R$ 5 mil (USD 866) de segunda a sexta-feira em certames regionais. Ainda é possível que o jogador seja sorteado para participar do game show Painel do “X”, no SBT, que tem a apresentação de Patrícia Abravanel.

A promoção de Natal da Tele Sena segue até o dia 29 de dezembro. Os jogadores têm a opção de comprar bilhetes nas versões física e digital. A cartela custa R$ 15 (USD 2,60).

Veja também: Edição de aniversário: Tele Sena celebra 33 anos com mais de R$ 4 milhões em prêmios