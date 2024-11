Verificação de identidade: Betnacional adota medida de segurança para apostadores

Usuários podem se informar sobre segurança de dados em um site lançado pela empresa.

A operadora de apostas esportivas Betnacional anunciou que adotou a verificação obrigatória de identidade dos clientes. A empresa, que pertence ao Grupo NSX, espera, com essa medida, reforçar a segurança e transparência na plataforma.

Além dessa ferramenta, a companhia também acrescentou medidas para restrições de acesso de terceiros, limites de apostas, métodos de autoexclusão e alertas de uso excessivo. O suporte ao cliente, que já funciona 24 horas por dia, deve passar a ter também para o atendimento telefônico a partir de 2025.

“Acreditamos que transparência e proteção dos dados são pilares essenciais para um ambiente de apostas confiável e seguro. Com esta nova campanha de verificação, reforçamos nosso compromisso com práticas responsáveis, oferecendo segurança e controle aos usuários em nossa plataforma”, comentou João Studart, CEO do Grupo NSX.

A plataforma lançou um site para facilitar o acesso dos clientes que desejam compreender melhor o processo de verificação de identidade. Na página, é possível conseguir mais informações sobre segurança de dados, jogo responsável, além de permitir a atualização de informações financeiras.

No começo deste mês, a Betnacional lançou o Portal Jogo Responsável, plataforma que tem como objetivo conscientizar o público sobre práticas seguras no iGaming. A ferramenta oferta informações sobre os limites de depósito na empresa, testes de autoavaliação e ainda oferece suporte especializado para os clientes que consideram que estão exagerando no volume de apostas.

Segundo a casa de apostas, o portal será alimentado frequentemente com novidades sobre a regulamentação do setor, além de exibir campanhas de conscientização sobre o jogo responsável.

A Betnacional já lançou outras iniciativas focadas no jogo responsável, como campanhas publicitárias, a exemplo de vídeos exibidos por emissoras de TV e nas redes sociais da companhia de iGaming. Uma dessas propagandas alerta possíveis apostadores sobre a importância do cuidado com as finanças e que apostas devem ser encaradas apenas como uma forma de entretenimento.

