Bryam Jacquet, TaDa Gaming: “Nosso objetivo na SiGMA é consolidar esse crescimento bem-sucedido e a conscientização da marca”

Bryam Jacquet, chefe de desenvolvimento de negócios da TaDa Gaming, compartilha as metas da empresa para a SiGMA Europe 2024, destacando suas expectativas e os novos jogos de arcade do tipo Fishing-Shooting que serão apresentados.

Entrevista.- Em entrevista à Focus Gaming News, o chefe de desenvolvimento de negócios da TaDa Gaming, Bryam Jacquet, discutiu os objetivos estratégicos da empresa para a participação na SiGMA Europe e abordou o desenvolvimento de produtos específicos para o mercado, como os jogos de arcade Fishing-Shooting para a Europa.

Quais são as metas e expectativas da TaDa Gaming para a SiGMA Europe?

Esta é nossa última grande conferência de 2024, então estamos entusiasmados em encerrar o ano com um evento tão significativo e em nos encontrar com clientes, visitantes, delegados e colegas no Stand 1097. As expectativas para a SiGMA Europe são sempre altas: será o nosso terceiro ano exibindo e trabalhando para promover colaborações e conectar com novos parceiros. Com cerca de 27.000 delegados programados para participar deste evento e líderes do setor – incluindo nossos clientes – apresentando palestras, também esperamos boas oportunidades de aprendizado.

Ao longo de 2024, lançamos quase 50 novos jogos; lançamos com sucesso nossas séries registradas TriLuck™, DARKREEL™ e Surge Reel™; projetamos e desenvolvemos um portfólio de ferramentas de gamificação; e assinamos mais de 20 novas parcerias na América Latina e na Europa. Nosso objetivo na SiGMA é consolidar esse crescimento bem-sucedido e a conscientização da marca, prontos para entrar em 2025.

Quais produtos vocês planejam exibir na exposição?

Iniciamos uma campanha de conhecimento para introduzir nossos jogos Fishing-Shooting na Europa. Embora esses jogos tenham semelhanças com slots, também apresentam diferenças significativas. Mostraremos como esses jogos de arcade envolventes impactam a Receita Bruta de Jogos (GGR), lealdade e retenção de jogadores para os operadores.

Nossa bem-sucedida série TriLuck™ ainda está ressoando com jogadores em todo o mundo, então, juntamente com nossas novas séries registradas, vamos trabalhar para ampliar a conscientização sobre esses jogos e seus benefícios para os operadores. A gamificação, sempre um fator crítico para o engajamento dos jogadores, foi aprimorada com nosso conjunto de ferramentas aplicáveis a todos os nossos slots.

Já geramos reuniões com potenciais novos clientes, baseadas no que essas ferramentas representam para o crescimento dos negócios. No entanto, damos as boas-vindas a todas as consultas e visitantes ao nosso stand para saber mais sobre nós. Reuniões ainda podem ser pré-agendadas pelo e-mail [email protected].

Quais são os objetivos da empresa para o restante do ano?

2024 foi um ano de crescimento. Alcançamos e superamos nossas metas, mas sempre há mais a ser feito. Nossa habilidade de localização em todos os nossos lançamentos é incomparável, e estamos promovendo isso e os efeitos positivos que tem tido – e que está tendo – em nossa entrada bem-sucedida em novos mercados.

Estamos ainda crescendo ativamente em mercados regulamentados; nossos pedidos de licenciamento e certificações são um objetivo contínuo e de longo prazo. Acreditamos que temos um papel válido a desempenhar no entretenimento seguro de jogos e buscamos trabalhar com as autoridades relevantes para garantir que todos os stakeholders sejam ouvidos.

Ainda temos vários novos lançamentos de jogos programados, mais produtos de gamificação para lançar e nossa campanha de Fishing-Shooting para realizar. Nosso objetivo é aumentar a conscientização da marca TaDa como um parceiro confiável que promove engajamento e retenção.

De que forma os jogos de Arcade de Fishing-Shooting contribuem para o crescimento do portfólio em mercados como Europa e América Latina?

O fator “wow” desses jogos de arcade criou um grande impacto. Eles oferecem desafios e exigências genuínas de habilidade. Isso atrai todos os tipos de jogadores, especialmente aqueles que vêm dos videogames.

Na América Latina, Brasil e México são atualmente os mercados de crescimento mais rápido para os jogos de Fishing-Shooting da TaDa. O México mistura o comportamento de jogo norte-americano com influências latino-americanas, tornando-o um mercado excepcionalmente excitante. O Brasil é um mercado de primeiro uso de dispositivos móveis, em rápido desenvolvimento, com grande apreço pelo iGaming e pela novidade, então os jogos de Fishing-Shooting oferecem a resposta perfeita.

Em particular, Mega Fishing e Jackpot Fishing, que são sucessos de longo prazo no nosso top cinco global, são extremamente populares no mercado latino-americano devido aos seus aspectos sociais e competitivos, gráficos imersivos e valor de entretenimento.

Na Europa, onde lidamos com um mercado mais estabelecido e sofisticado, mas competitivo, acabamos de lançar nossa campanha para dar uma “vantagem interna” nesses jogos. Nossa primeira entrada em um mercado regulamentado foi na Itália com o Mega Fishing, e as respostas iniciais são muito positivas.

Gostaríamos de enfatizar que nossos lançamentos de Arcade são jogados “além de” e não “em vez de” slots, e isso tem sido comprovado com dados de nossos clientes. Os operadores que oferecem ambos os verticais veem um número maior de rodadas jogadas nos jogos de Fishing-Shooting devido aos elementos de jogo social em tempo real e design, sem impacto adverso no uso ativo, apostas definidas ou rodadas jogadas nos jogos de slots.

Oferecer essa variedade de formas de jogar e ganhar, juntamente com uma diversidade significativa, está definitivamente ajudando nosso portfólio a ganhar força com operadores e jogadores.

Quais novos mercados a empresa está mirando para expansão?

Atualmente, aguardamos a aprovação dos nossos pedidos de licença junto à Comissão de Jogos do Reino Unido e à RNJN da Romênia, o que aumentará nosso valor para essas jurisdições específicas. A apreciação americana pelo jogo social também torna os EUA um interesse para nós.

No entanto, a América Latina e a Europa são ambos continentes substanciais, então ainda temos muitas oportunidades para crescer nossa presença lá e estamos trabalhando ativamente para expandir nossa presença. 2025 já se mostra muito positivo para a TaDa Gaming.

Para mais informações, envie um e-mail para [email protected]. Para agendar uma reunião na SiGMA Europe, Malta, envie um e-mail para [email protected]