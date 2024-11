Receba!: Luva de Pedreiro é anunciado como embaixador da Aposta Ganha

O influenciador digital Iran Ferreira tem mais de 21,8 milhões de seguidores nas redes sociais.

A plataforma de jogos online Aposta Ganha anunciou o influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, como novo embaixador da marca. O influencer tem mais de 21,8 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso por fazer vídeos de futebol na Internet.

Luva de Pedreiro é dono de bordões como “Receba!”, “Graças a Deus, pai” e “Melhor do mundo”. O influenciador, que é seguido inclusive por estrelas do esporte mundial, passa a representar a Aposta Ganha no período de preparação para Black Friday, em que a empresa deve lançar ofertas para os clientes.

“Ter um embaixador como o Luva de Pedreiro é um marco gigantesco para a Aposta Ganha. Sua autenticidade e conexão com o público fazem dele o parceiro ideal para impulsionar a nossa marca e tornar a experiência de apostas ainda mais emocionante”, comentou Vitor Paulin, head de marketing e growth da Aposta Ganha.

“Nesta Black Friday vamos criar um vínculo ainda mais próximo com os nossos usuários, entregando algo realmente único no segmento”, complementou Paulin. Até o dia 30 de novembro, a empresa vai ofertar 10% de cashback para valores perdidos no jogo Aviatrix, além de ofertas diárias para apostas esportivas.

Segundo a empresa, o Luva deve produzir conteúdos criativos para as redes sociais. Ele deve também criar conteúdos com outros embaixadores da plataforma, como os ex-jogadores de futebol Marcelinho Carioca e Aloísio Chulapa.

