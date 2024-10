TaDa Gaming reforça estratégia de crescimento bem-sucedida com nova parceria com a WA.Technology

TaDa Gaming anuncia parceria com a WA.Technology (Imagem: Divulgação)

Provedor de conteúdo amplia presença na América Latina e Europa com plataforma universal de cassino.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming, um importante provedor de conteúdo na indústria de iGaming, ampliou sua presença na América Latina e na Europa com uma nova parceria com a WA.Technology. Com um portfólio atual de mais de 160 lançamentos certificados, localizados e traduzidos, além de um mínimo de quatro novos lançamentos por mês, a TaDa Gaming oferecerá jogos de Arcade, Pesca-Tiro, Slots, Crash, Mesa e Bingo através das poderosas plataformas B2B da WA.Technology para diferentes públicos em mercados estabelecidos e emergentes.

Com mais de 30 anos de experiência na indústria, a TaDa Gaming é reconhecida em seus mercados de origem em Taiwan e no restante da Ásia e está construindo uma presença significativa na América Latina, especialmente no Brasil.

O acesso aos mercados europeus é uma parte substancial de sua estratégia global, e a empresa já se estabeleceu como um player importante através de seus produtos inovadores e de alta qualidade para cassinos. O compromisso da TaDa Gaming com sua expansão na Europa levou-a a obter recentemente uma licença B2B sueca, além de suas acreditações existentes da MGA e da Hellenic Gaming Authority.

Os clientes da WA.Technology terão acesso imediato a lançamentos de alto impacto, como os jogos Arcade Pesca-Tiro: esses jogos oferecem gamificação inerente por meio de bônus no jogo e vitórias aleatórias, além de uma jogabilidade envolvente no estilo “shoot ’em up”. A série TriLuck™, que oferece combinações de vitórias acumulativas únicas quando os recursos são acionados simultaneamente, também faz parte da oferta.

A WA.Technology, um veterano da indústria, é um provedor estabelecido de soluções de plataforma de cassino e é conhecida por seu fornecimento B2B de soluções de iGaming em mercados emergentes. Recentemente, ganhou o prêmio de Melhor Agregador do SiGMA 2024 e o prêmio de Provedor de Plataforma do Ano do SBC LatinoAmérica 2023, priorizando a busca pela excelência na indústria de iGaming, oferecendo soluções e serviços inteligentes que atendem às diversas necessidades de seus clientes globais.

Com uma plataforma de iGaming de última geração, soluções turnkey e produtos independentes, incluindo Loteria, Esportes, Fantasy, Afiliados e Cassino, a WA.Technology permite que os operadores entrem ou expandam rapidamente em mercados emergentes. A WA.Platform é uma solução totalmente escalável e personalizável, com mais de 50 provedores de jogos, mais de 4.500 jogos e suporte a várias moedas com mais de 80 métodos de pagamento, para combinar de maneira eficiente personalização e localização especializada e abordar desafios importantes como engajamento do usuário, aquisição e retenção.

Ray Lee, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming, disse: ‘A marca TaDa é construída com base na confiança em nossos produtos; portanto, trabalhar com um parceiro da experiência da WA.Technology é uma parte importante de nossa estratégia de crescimento. O conhecimento especializado deles sobre mercados emergentes, especialmente na América Latina, além de sua posição na Europa, nos permitirá alavancar ainda mais nossa marca e portfólio e, juntos, oferecer uma experiência aprimorada para todos os stakeholders.’

Laura Festen, Diretora de Cassino da WA.Technology, disse: ‘A TaDa Gaming é um provedor de conteúdo inovador, empolgante e experiente. Ao fazer parceria com uma empresa desse calibre, estamos demonstrando nosso compromisso com nossos públicos B2B e B2C, fornecendo-lhes constantemente soluções incomparáveis. Estamos ansiosos para trabalhar juntos.’

Atualmente, a TaDa Gaming lança pelo menos quatro jogos por mês para integrar seu portfólio em constante crescimento e diversidade e tem orgulho de estar impulsionando a inovação no cenário global de iGaming.”