Saiba como foi a visita da comitiva do Tocantins à sede da Loteria do Maranhão

Consórcio Lototins vai explorar a loteria do estado do Tocantins por 20 anos.

Governo do estado do Tocantins pretende lançar uma loteria própria em 2025.

Maranhão.- Uma comitiva do Governo do Estado do Tocantins fez uma visita técnica, nesta quinta-feira (21), à sede da Loteria Estadual do Maranhão (Lotema), em São Luís (MA). O objetivo do encontro foi trocar experiências para auxiliar no lançamento da Loteria Estadual do Tocantins em 2025.

Participaram da agenda, representantes do Comitê Integrado de Gestão, Monitoramento e Fiscalização, que é formado por servidores da Secretaria de Parcerias e Investimentos e Secretaria da Fazenda do Tocantins. Os servidores foram conhecer melhor como é o modelo de gestão da Lotema, que passou a operar neste ano.

Segundo o site Atitude Tocantins, os representantes da Lotema apresentaram a história, missão, estrutura e atividades da instituição, além de tirar dúvidas sobre temas como sistemas de arrecadação e distribuição de recursos, práticas de controle interno, auditoria e soluções tecnológicas para otimização de processos.

“A Lotema demonstra que uma gestão eficiente e transparente é capaz de gerar não apenas recursos financeiros, mas também impactos sociais positivos. Queremos trazer essas lições para o Tocantins e aplicá-las no nosso projeto de loteria estadual”, afirmou o secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Thomas Jefferson.

O servidor da Sefaz, Marcondes Martins, também comentou sobre a visita. “Conhecemos o modelo de gestão, as camadas de segurança e os detalhes operacionais da loteria no estado do Maranhão. Com base no aprendizado obtido aqui, pretendemos ajustar e modelar a operação da Loteria Estadual do Tocantins, adotando as melhores práticas observadas”.

Com a proposta de mais de R$ 15 milhões (USD 2,6 mi), o consórcio Lototins ganhou a concessão para explorar os serviços lotéricos do estado do Tocantins por 20 anos.

A expectativa é de que todos os 139 municípios do Tocantins recebam uma unidade lotérica. Os pontos de vendas serão instalados, operados e mantidos por empresas contratadas. Após o período de 20 anos, as lotéricas serão totalmente incorporadas ao patrimônio público do estado.

O governo estadual terá participação em um percentual da receita operacional bruta da Lototins. Os recursos gerados serão destinados a projetos sociais.

