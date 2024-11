Planeta Atlântida 2025: operadora KTO será uma das patrocinadoras do festival

Evento musical será realizado de 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025 no litoral gaúcho.

Rio Grande do Sul.- A operadora de apostas esportivas KTO será uma das patrocinadoras do festival de música Planeta Atlântida 2025. A empresa estará presente nos dois dias do evento com presença nos camarotes e também com ativações para o público e distribuição de brindes.

De acordo com o Correio do Povo, a KTO levará embaixadores da marca para interagir com o público no festival. A casa de apostas já foi parceira de outros eventos no estado, como o Festival KTROCK, que já teve duas edições.

A empresa também apoia casas de show no Rio Grande do Sul, como o Bar Opinião e o Auditório Araújo Vianna, e em Santa Catarina, como a Opus Arena. A KTO foi patrocinadora ainda da Oktoberfest 2024 em Santa Cruz do Sul (RS) e em Blumenau (SC).

O Planeta Atlântida 2025 será a 28ª edição do festival de música anual que é realizado desde 1996 no litoral do Rio Grande do Sul. A próxima festividade está prevista para os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro na Sociedade Amigos Balneário Atlântida (Saba).

Em 2024, o evento gerou mais de R$ 130 milhões para a economia local, de acordo com pesquisa da PUCRS Consulting. As vendas dos ingressos para o ano que vem já iniciaram, com a opção do ingresso solidário que contribui com instituições selecionadas pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS).

A KTO anunciou outras parcerias comerciais recentemente, tendo firmado acordo de patrocínio com o Grupo Jovem Pan. A plataforma de iGaming vai promover ativações no Jovem Pan Esportes, um dos canais do YouTube que mais têm seguidores no setor de esportes do Brasil.

A plataforma de apostas e jogos online adquiriu os naming rights do Mercado Central de Belo Horizonte, que passará a se chamar “Mercado Central KTO“. De acordo com a empresa, a parceria visa valorizar a tradição do centro de compras e reforçar sua importância para a cultura mineira.

O fundador e CEO da operadora, Andreas Bardun, afirmou, no mês de agosto deste ano, que a companhia vai se retirar do Peru e do Chile para focar no mercado do Brasil. Com a intenção de expandir a participação na América Latina, a companhia vai seguir a estratégia de se concentrar no maior mercado do continente.

