Mercosul iGaming Summit 2024: Control F5 confirma participação no evento

Santa Catarina.- A Control F5, uma empresa que oferece soluções para companhias do setor de jogos online, confirmou a participação no Mercosul iGaming Summit (MiS), previsto para ser realizado em Florianópolis (SC), no dia 5 de dezembro. A conferência será na Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), no Sapiens Parque. Esta é segunda edição do evento que foi realizado, em 2023, em Porto Alegre (RS).

O MiS deve reunir executivos e especialistas do setor de apostas esportivas e jogos de azar em geral do Brasil e da América Latina. “Estamos bastante entusiasmados em participar do Mercosul iGaming Summit. O encontro nos permite apresentar nossas soluções inovadoras, sendo uma oportunidade vital para dialogar sobre as novas regulamentações que impactarão o mercado brasileiro”, comentou Natalia Nogues, diretora da Control F5.

“Acreditamos que a regulamentação trará um novo cenário de oportunidades e desafios, e queremos estar na vanguarda dessa transformação. Esperamos também estabelecer conexões com outros profissionais do setor e contribuir para as discussões sobre práticas responsáveis e sustentáveis no jogo”, complementou Natalia.

A programação da conferência contará com palestras e painéis com temas como as apostas esportivas no Brasil, jogo responsável, regulamentação e marketing para iGaming.

A Control F5 oferece soluções diversas para plataformas do setor, incluindo áreas como marketing, compliance, tecnologia, jurídico, publicidade, financeiro, afiliados e consultoria. “Nosso compromisso é ajudar os clientes a se destacarem em um ambiente competitivo, promovendo crescimento sustentável e inovação no setor”, explica Nogues.

