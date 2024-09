O que é o “GiftCode”, primeira ferramenta de gamificação da TaDa Gaming lançada no Brasil

Com quase 100% de resgate até o momento, “GiftCode” superou todos os principais indicadores de desempenho (Imagem: Divulgação)

O GiftCode foi testado no mercado brasileiro para melhorar o desempenho do jogo, maximizar o engajamento e a retenção dos jogadores, aumentar a receita e proporcionar experiências imersivas.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming desenvolveu seu novo conjunto de ferramentas de marketing e gamificação projetadas para impulsionar a experiência do usuário e criar uma emoção de jogo imersiva. A GiftCode , a primeira ferramenta a ser lançada, pode ser adicionada ao portfólio de conteúdo de cassino premium da TaDa, sem exigir desenvolvimento extra dos operadores.

Com mais de 150 jogos de caça-níqueis, incluindo pesca, arcade bingo e jogos de mesa, todos certificados e localizados de forma especializada para maximizar o impacto, o provedor de entretenimento de cassino lança atualmente quatro novos jogos por mês, tornando seu portfólio um dos que mais cresce no mercado.

Além dessa produção, a equipe acredita que aprimorar ainda mais o jogo por meio da gamificação é fundamental para o sucesso a longo prazo. Desenvolver, lançar e testar novas ferramentas de engajamento de jogadores tem sido um projeto significativo para a empresa, baseada em Taiwan e Malta, e no qual eles superaram as expectativas com o GiftCode.

Veja também: TaDa Gaming lança nova série Dark Reels™ com o lançamento de estreia Nightfall Hunting

Focando em áreas-chave para melhorar o desempenho dos jogos, maximizar o engajamento e retenção de jogadores, aumentar a receita e entregar experiências imersivas, a nova ferramenta foi testada no diversificado e crescente mercado brasileiro.

As mágicas ferramentas de gamificação da TaDa

A suíte de ferramentas de gamificação da TaDa, cuidadosamente pesquisada e projetada, atualmente inclui o Win Card e o GiftCode. Estas ferramentas são projetadas para impulsionar a aquisição, engajamento e retenção de jogadores, elementos cruciais para operadoras online. Em um mercado competitivo como o Brasil, adições únicas e personalizadas que aprimoram a experiência de jogo são essenciais para garantir que os jogadores voltem continuamente. O GiftCode foi o primeiro a ser lançado e rapidamente superou todos os indicadores-chave de desempenho (KPIs).

O que é o GiftCode?

GiftCode é a diferença entre uma boa experiência de jogo e uma experiência excelente. É uma ferramenta de gamificação que, com um clique, recompensa os jogadores e oferece uma forma econômica de aumentar o número de inscrições, retenção, jogadas repetidas, depósitos e lealdade geral.

Projetado para ser distribuído por operadoras e streamers, convites são enviados para um segmento designado, seja para novos ou antigos jogadores, VIPs ou como parte de uma promoção, e podem ser feitos por qualquer canal. Nenhuma integração adicional é necessária. Com quase 100% de resgates até o momento, o GiftCode superou todas as expectativas.

Como o GiftCode Funciona

Com um clique, o GiftCode pode ser adicionado a qualquer um dos mais de 150 jogos da TaDa Gaming. Atualmente, a recompensa são Giros Grátis, mas o GiftCode é flexível, permitindo que as recompensas sejam personalizadas de acordo com a escolha da operadora, público-alvo específico e até preferências individuais dos jogadores.

Os jogadores inserem o GiftCode, assistem à animação do jogo e ganham a recompensa

Cada conta de jogador só pode usar o GiftCode uma vez

Todos os níveis de uso e apostas são registrados

Não há forma mais simples, rápida e econômica de recompensar os jogadores do que com o GiftCode.

Qual foi o Impacto do GiftCode no Brasil?

Entre abril e junho de 2024, o provedor de conteúdo colaborou com 100 streamers e influenciadores no Brasil.

Foram emitidos 500.000 links de GiftCode, com uma taxa de resgate entre 95% e 99%.

O número de novos jogadores aumentou em mais de 30.000 por mês.

Durante o período da campanha, a taxa de retenção no dia seguinte foi de 80% a 90%.

A adição de uma recompensa com tempo aleatório, instruções claras e resultados visíveis aumentou a empolgação e a imersão dos jogadores, garantindo uma sensação de conquista com o uso do GiftCode.

Os gerentes de contas da TaDa Gaming podem organizar a configuração em aproximadamente dois dias úteis, quando a promoção estará pronta para ser executada. O processo não poderia ser mais eficiente ou eficaz, com resultados rápidos.

Por que o GiftCode funciona



O GiftCode da TaDa é uma ferramenta poderosa para entregar recompensas diretamente aos jogadores. Com um processo simples de acesso à promoção, uso único e registro de uso e níveis de apostas, as recompensas são instantâneas, o que cria confiança entre os jogadores, e as operadoras podem facilmente medir o sucesso, calcular o ROI, o custo de aquisição de jogadores e todos os demais KPIs.

Para saber mais, entre em contato pelo e-mail [email protected] para uma demonstração ou encontre a TaDa Gaming na SBC Lisboa, Stand P207, de 24 a 26 de setembro; G2E, Las Vegas, de 7 a 10 de outubro; SBC LatAm, Miami, de 29 a 31 de outubro; e SiGMA Malta, de 11 a 14 de novembro de 2024.