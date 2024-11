Solidariedade: EstrelaBet e time de basquete do Vasco vão doar cestas básicas para comunidades no Rio de Janeiro

Campanha Aposta no Bem é uma parceria entre o time de Basquete do Vasco e a EstrelaBet. (Imagem: Reprodução/Instagram/R10 Score Vasco da Gama)

Para cada cesta convertida em quadra uma doação será feita para uma família carioca.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas EstrelaBet, que é a patrocinadora máster do time de basquete R10 Score Vasco da Gama, firmou uma parceria com a equipe para promover uma ação solidária. Em conjunto, eles lançaram a segunda edição da campanha “Aposta no Bem: Cada Cesta Conta”.

Na iniciativa, para cada cesta feita pelos jogadores do clube carioca serão doadas a mesma quantidade de cestas básicas para comunidades vizinhas a São Januário, no Rio de Janeiro. Os pontos que podem serem convertidas em doações são de cinco partidas do NBB.

A ação contará as cestas convertidas nas partidas contra Botafogo (15/11), Corinthians (17/11), Paulistano (04/12), São Paulo (06/12), Minas (10/12) e Brasília (12/12). Segundo a EstrelaBet, a intenção é proporcionar um Natal melhor para dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade na capital carioca. Em 2023, o projeto solidário beneficiou 150 famílias.

“Sabemos do poder transformador do esporte e queremos, em parceria com o R10 Score Vasco da Gama, usar essa iniciativa para incentivar mais ações beneficentes e levar alegria e solidariedade às famílias que apoiam o clube. Em 2024, esperamos superar as doações do ano passado e impactar ainda mais pessoas”, comentou o CMO da EstrelaBet, Renan Cavalcanti.

Raphael Pulga, o vice-presidente de história e responsabilidade social do Vasco também falou sobre a campanha. “O Vasco é muito atuante em ações em prol das comunidades do seu entorno sempre buscando levar melhores condições para o máximo de pessoas, buscando soluções de acordo com necessidades diversas. A ação do ano passado foi tão bem-sucedida que neste ano a previsão é aumentar o número de pessoas assistidas e ampliar para outras comunidades”, disse.

