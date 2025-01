TaDa Gaming apresenta inovações no iGaming na ICE Barcelona 2025

Fornecedora de jogos de cassino estará no estande 2B42

Empresa convida visitantes a explorar a TaDa Experience Zone para compreender a inovação dos cassinos de pesca e tiro.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming, fornecedora de conteúdo de cassino para a indústria de iGaming, apresentará seu portfólio diversificado com mais de 160 jogos, incluindo arcade, slots, pesca e tiro, jogos de mesa e ferramentas de gamificação na ICE Barcelona, no estande 2B42, de 20 a 22 de janeiro de 2025.

Como a principal provedora de lançamentos imersivos de pesca e tiro, a TaDa oferecerá na Experience Zone uma oportunidade de aprendizado e diversão com seu jogo líder de mercado Ocean King Jackpot e o novo lançamento temático Fortune Zombie.

Com uma máquina de arcade original e jogos móveis de pesca e tiro, os visitantes poderão explorar um mundo de habilidades, estratégia e sorte, descobrindo como esses jogos funcionam tanto online quanto em cassinos físicos, proporcionando uma experiência de jogo altamente envolvente.

Durante o evento, será realizado um sorteio diário no estande, às 16h, com prêmios para os participantes. Para garantir um bilhete, os visitantes podem seguir a TaDa no LinkedIn e obter uma segunda chance diretamente no estande.

Os jogos TriLuck™, que superam KPIs, e as novas séries de slots DARKREEL™ e SurgeReel™ também serão apresentados, oferecendo jogabilidade dinâmica com ferramentas de gamificação de sucesso, como GiftCode e WIN CARD.

Testada na América Latina e na Europa com resultados impressionantes, a ferramenta GiftCode obteve taxas de resgate próximas a 100%, com mais de 30.000 novos jogadores cadastrados por mês e taxas de retenção no dia seguinte consistentemente acima de 85-90%.

Os visitantes do estande 2B42 poderão experimentar esses produtos inovadores, explorar oportunidades de parceria com a TaDa e concorrer a prêmios.

A TaDa informa que os interessados podem agendar uma reunião para explorar as suas novas estratégias de engajamento e retenção de jogadores. A empresa possui licenças de várias autoridades reguladoras, como Malta, Suécia e Grécia, além de certificações do BMM e iGaming Labs. Durante a reunião, os participantes poderão conhecer a equipe de especialistas da TaDa e discutir abordagens eficazes para alcançar o sucesso no setor de iGaming.