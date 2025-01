WA.Technology estreia no mercado regulado do Brasil  

Provedora de soluções B2B torna-se parceira de referência para operadores brasileiros após receber certificação GLI.

Comunicado de imprensa.- A WA.Technology, provedora de soluções B2B para iGaming, anunciou que fornecerá soluções tecnológicas para os principais operadores autorizados no Brasil, após receber a certificação de padrões técnicos da GLI (Gaming Laboratories International), uma casa de testes aprovada, de acordo com os padrões técnicos definidos pelo regulador brasileiro.

A certificação de padrões técnicos da GLI garante que a WA.Technology está em conformidade com os requisitos regulatórios brasileiros, consolidando sua posição como o parceiro B2B de referência para operadores licenciados que desejam se destacar no mercado brasileiro.

Os parceiros autorizados da WA.Technology terão acesso à plataforma de ponta e tecnologia inovadora da empresa, permitindo-lhes oferecer experiências altamente personalizadas, direcionadas ao mercado local, para os apostadores em todo o Brasil.

Além de trabalhar com a GLI para obter as certificações necessárias, a WA.Technology possui uma equipe operacional totalmente estabelecida no Brasil em preparação para sua futura expansão de mercado. Isso permite que o fornecedor da plataforma esteja sintonizado com as necessidades contínuas do mercado e desenvolvimentos regulatórios, além de aprimorar suas capacidades para fornecer suporte em tempo real aos operadores em português – adicionando uma camada extra de ênfase no mercado local e personalização ao seu conjunto de produtos.

Espera-se que o Brasil se torne um dos maiores mercados de gambling do mundo. Relatórios da H2 Gambling Capital sugerem que o mercado de apostas esportivas e jogos no Brasil deve atingir US$ 10 bilhões (R$ 47,2 bilhões) em GGR até 2029.

Waldir Marques, Diretor de Assuntos Regulatórios LatAm da WA.Technology, comemorou a entrada da empresa no Brasil: “Receber a certificação da plataforma da GLI é um marco incrivelmente importante para a WA.Technology; isso é um testemunho do nosso compromisso e determinação em atender aos mais altos padrões de conformidade regulatória exigidos pelo mercado brasileiro.”

“A WA.Technology tem níveis incomparáveis de expertise local, permitindo-nos nos tornar um dos provedores de plataforma mais proeminentes do mercado – com uma reputação de excelência. A WA.Technology está aqui para apoiar nossos parceiros na navegação pelas regulamentações e na busca de crescimento em todo o Brasil, garantindo que eles tenham todas as ferramentas necessárias para o sucesso a longo prazo”, concluiu.