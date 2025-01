Jogo responsável: Betsul adere a programa da EBAC de combate ao vício em jogos

O programa Compulsafe dá suporte a jogadores compulsivos.

A operadora de apostas esportivas Betsul aderiu ao Compulsafe, um programa voltado a identificar comportamentos compulsivos de apostadores desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC), onde os usuários de jogos de iGaming com sinais de vício recebem acolhimento e suporte psicoeducativo.

O objetivo do projeto da EBAC é promover o jogo responsável e auxiliar as pessoas que passam tempo excessivo nas plataformas de apostas. O programa prevê atendimentos e diagnósticos personalizados aos usuários.

“Essa parceria representa um passo importantíssimo para a Betsul. Queremos oferecer um ambiente de apostas seguro e ético, onde o bem-estar dos nossos clientes esteja sempre em primeiro lugar. Além de atender a todas as normas da regulamentação, enquanto pioneiros, queremos ser protagonistas em ações que transformem o segmento e fortaleçam a confiança do público”, declarou Andréia Oliveira, diretora de operações da Betsul.

O diretor de conhecimento da EBAC, Cristiano Costa, também comentou sobre com funciona o projeto. “Com um grupo de especialistas repletos de competências e habilidade no assunto, estamos posicionados para atender demandas de empresas nos campos de psicologia, comunicação, gestão organizacional e do compliance na indústria do jogo”, disse.

No mês de novembro, a plataforma de apostas apresentou a psicóloga Fernandinha Albuquerque como embaixadora. Com experiência em comunicação e empreendedorismo, a especialista em saúde mental recebeu a tarefa de promover o jogo responsável e colaborar na criação de conteúdos que incentivem práticas conscientes no ambiente dos jogos online.

