TaDa Gaming dá o pontapé inicial no jogo social no Brasil com a plataforma Free SlotMatch

Provedor de conteúdo de cassino em rápido crescimento potencializa plataforma de jogos grátis com lançamento inicial na América Latina.

Comunicado de imprensa.- O premiado provedor de conteúdo de cassino, TaDa Gaming, continua oferecendo jogos envolventes com o lançamento da plataforma de jogos sociais gratuita, freeslotmatch.com.

Totalmente disponível para jogadores no Brasil a partir de 27 de novembro de 2024, com inscrições abertas em 22 de novembro, o Free SlotMatch mescla socialização e gamificação por meio do jogo grátis em seus slots exclusivos. Desde o lançamento, os jogadores poderão desfrutar das séries Fortune Gems™, TriLuck™, DARKREEL™ e SurgeReel™. Os renomados crash games, jogos de mesa e do tipo fishing-shooting da TaDa serão integrados posteriormente.

A nova plataforma proporcionará aos jogadores oportunidades de jogo justas e acessíveis que refletem a emoção do jogo real, mas sem qualquer exposição monetária. Suas opções de Slot Tournaments e Game Clash oferecem interação social e opções multijogador para todos os jogadores maiores de idade em todo o Brasil, independentemente da experiência.

O Freeslotmatch.com oferece oportunidades significativas de jogo, incluindo rodadas limitadas, quantidades limitadas, torneios com vitórias em rodada única e torneios com vitórias cumulativas. Cada modo de jogo apresenta regras e mecanismos de recompensa diferentes, portanto, foi criada uma interface de usuário simples e intuitiva.

Não há taxas de registro para ingressar no Free SlotMatch. A inscrição é feita por e-mail, Google, Facebook, Twitter ou Telegram, vinculado a uma conta de e-mail para verificação. Atualmente, todas as recompensas serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado na conta do jogador.

Disponível em português, espanhol e inglês, o freeslotmatch.com inicialmente estará disponível para jogadores no Brasil, mas o acesso à plataforma de jogos grátis será expandido internacionalmente ao longo de 2025.

Andy Huang, CEO da TaDa Gaming, disse: “Freeslotmatch.com foi desenvolvido para permitir que mais jogadores desfrutem de jogos sociais gratuitos com nossos diversos e envolventes slots em um ambiente livre de riscos”.

“Os jogadores poderão participar em torneios de slots online e desfrutar da emoção, dos desafios e das recompensas oferecidas, ao mesmo tempo que se beneficiam de um processo de aprendizagem seguro sobre os diferentes tipos de jogos e estratégias necessárias para o sucesso”, acrescentou Huang.

“Este é um desenvolvimento significativo e emocionante para nós e nossos jogadores. A TaDa construiu uma forte presença no Brasil como fornecedora confiável de conteúdo por meio de localização de qualidade e jogabilidade emocionante. Ao lançar aqui a nossa nova plataforma de jogo grátis, fortaleceremos a nossa ligação com os nossos jogadores através de experiências melhoradas”, finaliza o CEO da TaDa.

O Free SlotMatch hospedará a biblioteca da TaDa com mais de 160 jogos com conteúdo constantemente atualizado. A TaDa Gaming adiciona um mínimo de quatro jogos por mês ao seu portfólio diversificado e tem orgulho de impulsionar a inovação no cenário global do iGaming.

