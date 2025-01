Mudou, mas nem tanto: Botafogo firma acordo de patrocínio com empresa que comprou as operações da Parimatch no Brasil

O patrocínio da Vbet será o maior acordo do tipo na história do Botafogo. (Imagem: Reprodução/Instagram/Botafogo)

O Glorioso assinou um contrato de três temporadas com a Vbet.

Rio de Janeiro.- O Botafogo definiu qual vai ser a empresa que ocupará o espaço de patrocinadora máster no uniforme alvinegro. De acordo com o Lance!, o clube assinou por três temporadas com a Vbet, a casa de apostas esportivas que adquiriu as operações, no Brasil, da Parimatch, a patrocinadora anterior do time. O anúncio da nova parceria deve ser feito durante um evento na noite desta segunda-feira (6), no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ).

A Parimatch teve sua marca exibida na camisa do Botafogo nos últimos dois anos, com o clube recebendo R$ 27,5 milhões (USD 4,4 mi) por ano, o que até então era o maior acordo de patrocínio da história da equipe. Essa marca será ultrapassada, ainda segundo o Lance!, já que a Vbet deve pagar anualmente R$ 55 milhões (USD 8,9 mi) ao time carioca, podendo essa quantia chegar a R$ 70 milhões (USD 11,32 mi) em bônus por metas alcançadas.

Como foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América em 2024, o Botafogo terá a agenda de compromissos cheia em 2025. O clube vai disputar novamente essas duas competições que venceu, além do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Recopa Sul-americana e a Supercopa Rei, anteriormente conhecida como Supercopa do Brasil.

Aquisição da Parimatch Brasil pela Vbet

Em dezembro, a Growe, empresa que opera a marca de apostas esportivas e cassino online Parimatch, vendeu os negócios no Brasil para a operadora de iGaming Vbet. Com o acordo, os clientes da Parimatch Brasil foram migrados para a plataforma da outra companhia.

“Para a Growe, o acordo é a primeira venda de um negócio pronto para operar. O acordo representa uma mudança na nossa estratégia para maior foco na expansão em novos mercados em toda a América Latina”, comentou no final do ano passado, Anton Rublevskiy, CEO da Growe.

Maiores patrocínios máster de clubes brasileiros (sem levar em conta bônus por metas alcançadas):

Flamengo – Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians – Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras – Sportingbet (R$ 100 milhões por ano)

Vasco – Betfair (R$ 70 milhões por ano)

Atlético-MG – H2bet (R$ 60 milhões por ano)

Botafogo – Vbet – (R$ 55 milhões por ano)

São Paulo – Superbet (R$ 52 milhões por ano)

Fluminense – Superbet (R$ 52 milhões por ano)

