TaDa Gaming obtém nova certificação para operação no Brasil

Empresa reforça presença no Brasil com obtenção do certificado (Imagem: Divulgação)

Aprovação foi concedida pelo laboratório de testes GA.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming, fornecedora de conteúdo para cassinos, obteve a certificação de mais jogos voltados para operadores e jogadores no Brasil. A aprovação foi concedida pela GA, entidade internacionalmente reconhecida como laboratório de testes (ISO/IEC 17025), organismo de inspeção (ISO/IEC 17020) e certificação (ISO/IEC 17065).

Com essa certificação, a empresa reforça sua presença no mercado brasileiro, que vem passando por um rápido crescimento e pela adaptação de seu quadro legal para a regulamentação de jogos. A TaDa Gaming tem adotado medidas para garantir conformidade, fator que considera essencial em sua estratégia de expansão no país.

Veja também: TaDa Gaming conquista nova licença na Suécia

Nos últimos meses, a empresa firmou parcerias com plataformas locais e internacionais, como Aposta Ganha, Cactus Gaming e Betsul. Entre os títulos certificados estão Money Coming, Crazy 777 e 3 Coin Treasures, da série TriLuck™. A série Fortune Gems, já conhecida no mercado, também possui certificação para o Brasil.

O Diretor de Desenvolvimento de Negócios da TaDa Gaming, Ray Lee, destacou: “ter a qualidade e a integridade do nosso conteúdo de jogos de cassino verificadas pela GA é uma prova do nosso compromisso com nossos clientes e jogadores.”

A TaDa Gaming mantém um ritmo constante de lançamentos, com novos jogos adicionados regularmente ao seu portfólio global.