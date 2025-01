TaDa Gaming lança Treasure Quest, jogo de slot com multiplicadores acumulados e tema Maia

Jogo estará disponível em mais de 25 idiomas e com mais de 100 opções de moedas.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming, renomada provedora de conteúdo, acaba de lançar seu mais novo jogo, Treasure Quest, uma slot game dinâmica com recursos de multiplicadores acumulados, bobinas em cascata e wilds. Ambientado em um templo Maia, o jogo oferece uma experiência vibrante com bolas de luz mágicas que acumulam energia para multiplicar vitórias.

Em Treasure Quest, bolas de luz coloridas, máscaras e símbolos de pedras preciosas aparecem na grelha de 8×8 a cada rodada. Cada bola de luz tem uma função única: algumas geram energia, outras expandem símbolos para cobrir áreas de 2×2, 3×3 ou 5×5, e até mesmo transformam símbolos em Wilds de Máscara de Ouro. Além disso, as bobinas em cascata removem os símbolos vencedores e os substituem por novos, aumentando as chances de novas vitórias.

Quando uma combinação vencedora ocorre, as luzes no contador de energia disparam, iluminando aleatoriamente posições da grelha para expandir ou alterar símbolos e criar mais oportunidades de ganho. Para acionar o bônus do jogo, os jogadores precisam coletar 200 símbolos em uma única rodada, com um multiplicador inicial de 2x sendo aplicado a cada vitória.

O jogo também conta com um sistema de níveis no bônus, onde vitórias sucessivas aumentam os multiplicadores, que podem chegar a até 10x, dependendo do nível alcançado, com a possibilidade de uma vitória máxima de 10.000x.

Sean Liu, Diretor de Gestão de Produtos da TaDa Gaming, afirmou: “Este é um jogo de slot de ritmo acelerado, proporcionando uma jogabilidade dinâmica. A grelha única e os recursos bônus significam que os jogadores terão várias formas de ganhar, juntamente com efeitos visuais vibrantes que revelam os multiplicadores crescentes.”

Segundo a desenvolvedora, o jogo Treasure Quest estará disponível para os jogadores a partir desta quarta-feira (8) e será oferecido em mais de 25 idiomas e com mais de 100 opções de moedas.

A TaDa Gaming lança atualmente até quatro jogos por mês para expandir seu portfólio em constante crescimento e diversificação. A empresa é conhecida principalmente pelos seus jogos de pesca e tiro, que têm trazido inovações para o setor de iGaming.