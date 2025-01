Saiba como está a procura do Cuiabá por um patrocinador do setor de apostas esportivas

O patrocinador máster anterior não renovou com o clube após 24 anos.

Mato Grosso.- O Cuiabá Esporte Clube não renovou o contrato de patrocínio máster com a Drebor, empresa de reforma de pneus da família Dresch, que é a proprietária do time. Após 24 anos, o Dourado busca um parceiro comercial para ocupar o principal local de sua camisa.

Segundo o site Máquina do Esporte, o clube da capital mato-grossense espera agora atrair o interesse das empresas de apostas esportivas, que são atualmente as principais investidoras do futebol brasileiro. Até o ano passado, o Cuiabá era um dos poucos times da Série A do Campeonato Brasileiro a não estampar de forma nenhuma uma companhia de iGaming.

Com a queda para a Série B, a Drebor decidiu não continuar patrocinando o Dourado. Cristiano Dresch, o presidente do Cuiabá não deu muitos esclarecimentos sobre o fim do acordo. À Máquina do Esporte ele disse apenas que não fala pela empresa, é apenas um dos acionistas e os demais sócios preferiram não seguir exibindo a marca no uniforme do clube.

“Estamos com o principal espaço da camisa livre para ser negociado. Há várias especulações de casas de apostas, mas nenhuma proposta concreta. Esperamos fechar o mais rápido possível”, disse o presidente do Dourado.

Em 2025, o Cuiabá vai defender o título de atual campeão estadual, além de disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B.

Maiores patrocínios máster de clubes brasileiros (sem levar em conta bônus por metas alcançadas):

Flamengo – Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians – Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras – Sportingbet (R$ 100 milhões por ano)

Vasco – Betfair (R$ 70 milhões por ano)

Atlético-MG – H2bet (R$ 60 milhões por ano)

Botafogo – Vbet – (R$ 55 milhões por ano)

São Paulo – Superbet (R$ 52 milhões por ano)

Fluminense – Superbet (R$ 52 milhões por ano)

