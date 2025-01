Jogos da Play’n GO agora disponíveis no Brasil

Gigante de jogos fundada na Suécia entra no mercado recém-regulamentado com um lote inicial de mais de 50 títulos de seu portfólio líder na indústria.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, empresa de entretenimento de cassino, anunciou hoje que seus jogos, reconhecidos na indústria, estão agora disponíveis no Brasil.

Jogadores no mais novo mercado regulamentado do mundo podem agora desfrutar de um conjunto inicial de mais de 50 títulos, incluindo o aclamado Rich Wilde and the Book of Dead, vários jogos das populares séries ‘Toonz’ e ‘Moon Princess’, além de Sweet Alchemy Bingo e Rainforest Magic Bingo, que devem fazer sucesso no mercado sul-americano.

A partir de janeiro de 2025, a Play’n GO oferece um portfólio de quase 400 títulos premium em mais de 35 jurisdições regulamentadas em todo o mundo.

Magnus Olsson, Chief Commercial Officer da Play’n GO, afirmou: “A indústria esperava há mais de uma década pela abertura do mercado regulamentado no Brasil e é fantástico ver o que antes era apenas um sonho se tornando realidade.

“Como é característico da Play’n GO, estamos empolgados em estar entre os primeiros no novo mercado, com uma ampla gama de jogos certificados e prontos para serem lançados. Nossos clientes sabem que podem lançar os jogos da Play’n GO com confiança, e vimos isso trazer bons resultados repetidamente quando novos mercados se abrem, como agora no Brasil, ou quando mercados passam a ser regulamentados novamente.”

Michele Stefanelli, líder de vendas para o sul da Europa e LATAM da Play’n GO, acrescentou: “O mercado brasileiro já se mostrou promissor na fase pré-regulamentada, e estamos animados em ver nossos jogos serem lançados com alguns dos maiores operadores do mundo, que estão comprometidos em tornar o mercado regulamentado brasileiro um sucesso.”