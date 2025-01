Campeonato Carioca 2025: casa de apostas Superbet adquire naming rights da competição estadual

Em 2024, o campeonato teve a concorrente Betnacional como principal patrocinadora.

Rio de Janeiro.- A empresa de apostas esportivas e cassino online Superbet adquiriu os naming rights do Campeonato Carioca 2025. De acordo com o Lance!, o contrato é válido por esta temporada. Os valores envolvidos não foram divulgados. No ano passado, a companhia do mesmo setor, Betnacional, foi a principal patrocinadora da competição estadual.

Além de atrelar a a marca ao nome do campeonato, o acordo prevê a exibição da logo da empresa de apostas em diversos materiais como backdrops, área de entrevistas, banners e placas.

“Não se trata de um patrocínio, mas, sim, uma super parceria entre o Carioca, sem dúvidas o mais atraente e nacional estadual do Brasil, e a Superbet. É a certeza de sucesso”, comentou o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Rubens Lopes.

“Tenho a convicção de que será uma parceria vitoriosa, com o alcance e a atratividade nacional do futebol carioca, com os quatro clubes grandes com milhões de apaixonados pelo nosso Brasil. Vamos para um Super Carioca”, declarou o CEO da Superbet Brasil, Alexandre Fonseca.

A Superbet é uma das 14 casas de apostas que receberam do Ministério da Fazenda a autorização definitiva para operar legalmente no país. A operadora de iGaming é patrocinadora máster de dois clubes futebol da Série A do Brasileirão, o Fluminense e o São Paulo.

A empresa apostas anunciou recentemente o ex-jogador de futebol Cafu como o novo embaixador da marca. O ex-lateral direito foi capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2002.

