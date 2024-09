TaDa Gaming entrega desempenho e recompensas aprimorados com nova ferramenta de gamificação, GiftCode

O provedor de conteúdo de cassino introduziu com sucesso sua ferramenta de engajamento personalizada na Europa e na América Latina.

Comunicado de imprensa.- A provedora de conteúdo para cassinos, TaDa Gaming, lançou sua nova ferramenta de engajamento, GiftCode, que já está disponível na Europa e na América Latina.

O GiftCode pode ser adicionado com um clique a qualquer um dos mais de 150 lançamentos variados da TaDa Gaming. Atualmente, a recompensa oferecida são Rodadas Grátis, mas o GiftCode é flexível e pode ser adaptado às preferências do operador, ao público-alvo específico e até mesmo às preferências individuais dos jogadores.

Desenvolvido para ser utilizado por operadores e streamers, o GiftCode permite o envio de convites a segmentos designados ou públicos, sejam eles novos jogadores, jogadores inativos, VIPs ou como parte de uma promoção, e através de qualquer canal. Não é necessária integração adicional. Com uma taxa de resgate de quase 100% até agora, o lançamento do novo produto superou todas as expectativas.

Um teste inicial no Brasil apresentou resultados impressionantes. A colaboração com 100 streamers e influenciadores-chave ao longo de quatro meses resultou na emissão de 500.000 links de GiftCode, com uma taxa de resgate de mais de 95% e um aumento de mais de 30.000 novas inscrições de jogadores por mês. Além disso, a taxa de retenção no dia seguinte foi consistentemente de 85-90%.

Desde o lançamento do GiftCode nos mercados europeus em abril de 2024, mais de 70.000 links do TaDa GiftCode foram emitidos em mais de 150 lançamentos, gerando uma taxa de resgate de 100%, resultando em um aumento de 13,9% nas novas inscrições de jogadores, 10% de aumento no engajamento dos jogadores e um acréscimo de 10% no volume de apostas.

De acordo com a empresa, a “GiftCode da TaDa serve como uma ferramenta poderosa para entregar recompensas diretamente aos jogadores. Com um processo simples para acessar a promoção, aplicação de uso único e níveis de uso e apostas registrados, as recompensas são instantâneas, permitindo que os jogadores confiem completamente no GiftCode e facilitando a medição de seu sucesso pelos operadores”.

Andy Huang, CEO da TaDa Gaming, afirmou: “Aprimorar a experiência de jogo é uma maneira chave de atrair e reter jogadores. O GiftCode atrai clientes novos e existentes e impacta positivamente os custos de aquisição para operadores e streamers, portanto, recebemos uma resposta muito positiva de todas as partes interessadas. Além disso, a simplicidade do processo de integração é um fator significativo para a adoção pelos operadores, enquanto o potencial de recompensa aprimorado com apenas um clique é muito popular entre os jogadores globalmente. Estamos ansiosos para personalizar ainda mais o GiftCode com nossos jogadores e clientes para criar uma experiência de jogo ainda mais imersiva.”

A TaDa Gaming estará exibindo o GiftCode junto com seus jogos TriLuck™ e outras competições no SBC Lisbon, Stand P207, de 24 a 26 de setembro.