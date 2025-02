Saiba como será o teste de compulsividade para apostadores que será disponibilizado na SBC Summit Rio

O público poderá fazer um questionário de autoavaliação produzido pela EBAC.

Rio de Janeiro.- O jogo responsável é um dos temas mais importantes nas discussões atuais sobre o universo dos jogos de azar. Esse tema será debatido no SBC Summit Rio, que será realizado de 25 a 27 de fevereiro, no Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ). A conferência é uma das maiores do setor de apostas esportivas e cassino na América Latina.

Na edição deste ano, o público que gosta de apostas poderá fazer uma autoavaliação para identificar se são jogadores compulsivos. O totem com o questionamento foi produzido pela Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC) em conjunto com a Casa de Apostas, uma das operadoras de iGaming que atuam com licença definitiva no Brasil.

“A ideia é que o conteúdo seja e discreto, porém, capaz de identificar possíveis sinais de compulsividade nos jogadores. A ferramenta educa o público sobre a importância de reconhecer comportamentos de risco, demonstrando que sua marca está atenta ao cuidado e ao suporte necessário”, comentou o diretor de conhecimento (CKO) da EBAC, Cristiano Costa.

Complementando o teste de compulsividade, o equipamento também terá a funcionalidade de testar os conhecimentos dos frequentadores da feira sobre a regulamentação do setor de apostas. “É um jeito dinâmico e informativo de engajar visitantes e reforçar a importância do Jogo Responsável”, explica Costa.

O head de Negócios da Casa de Apostas, Anderson Nunes, também falou sobre a novidade que estará presente no SBC Summit Rio. “Somos adeptos ao Programa Compulsafe, da EBAC, que ajuda a apresentar soluções e melhorar a gestão de apostadores com dependência. Na feira, abrimos espaço em nosso estande para que os apostadores façam uma autoavaliação. Esse é só mais um reforço do nosso empenho em tornar o ambiente de apostas um espaço seguro e responsável”, disse.

Veja também: Veja quais serão os painéis regulatórios essenciais no SBC Summit Rio 2025