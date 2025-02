Como aplicativo disponibilizado pela organização do SBC Summit Rio pretende aprimorar a experiência dos participantes

App pode ser instalado em aparelhos com sistema operacional Android e IOS.

Rio de Janeiro.- O SBC Summit Rio 2025, um evento de iGaming que espera reunir cerca de 15 mil pessoas, acontecerá no Rio de Janeiro (RJ) entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Para melhorar a experiência dos participantes, a SBC Events oferece o SBC Connect, uma aplicação disponível para desktop e dispositivos móveis.

Disponível para aparelhos com sistema operacional Android e iOS, o app SBC Connect permite agendar reuniões, buscar participantes, acessar crachás digitais, consultar a programação e a planta da exposição, além de receber notificações em tempo real.

“Dica profissional: escreva uma breve introdução para seu perfil que explique claramente o que você está procurando no evento. Isso evitará que você receba solicitações de reunião aleatórias e o ajudará a se conectar com as pessoas certas. Quanto mais detalhes você fornecer, melhor será sua experiência!”, recomenda a SBC Events, segundo publicação do site Yogonet.

De acordo com os organizadores, o aplicativo está disponível para todos os participantes que possuem ingresso para o SBC Summit Rio.

“Você também pode carregar sua foto para que as pessoas o reconheçam com mais facilidade, o que é especialmente útil para quem nunca o viu antes”, acrescenta a organização do evento.

