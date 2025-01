SBC Summit Rio: Bebeto é confirmado como palestrante no evento

Ex-jogador de futebol foi campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira.

Rio de Janeiro.- O SBC Summit Rio 2025, um dos principais eventos do setor de jogos de azar do Brasil, anunciou o ex-jogador de futebol Bebeto como um de seus palestrantes. O ex-atleta foi campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira. Ele vai ministrar durante “Celebrando o Esporte no Brasil”, que será a palestra inaugural da conferência, no dia 26 de fevereiro.

José Roberto Gama de Oliveira, o Bebeto, nasceu em Salvador (BA), em 1964, e colecionou títulos por onde jogou, sendo os maiores destaques os títulos de campeão brasileiro pelo Flamengo e pelo Vasco, o título da Copa do Nordeste, pelo Vitória, a Copa do Rei pelo Deportivo La Coruña, da Espanha, e o de campeão japonês pelo Kashima Antlers. Com a Seleção Brasileira, além de ter sido peça fundamental para a conquista do tetracampeonato mundial, venceu ainda a Copa das Confederações e a Copa América.

Após encerrar a carreira no futebol, Bebeto se dedicou à política, tendo sido eleito deputado estadual, pelo Rio de Janeiro, entre 2011 e 2023. Segundo os organizadores do SBC Summit, Bebeto deve falar sobre sua trajetória dentro e fora dos gramados.

O SBC Summit Rio 2025 será realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro, no Riocentro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A expectativa dos organizadores é de que o centro de convenções, com mais de 70mil m² de área, receba mais de 15 mil visitantes durante a conferência. Estarão reunidos no local milhares de representantes das principais empresas de apostas esportivas, loterias e jogos de cassino do mundo.

Além do evento principal, também ocorrerão eventos paralelos relevantes como o Affiliate Leaders Summit, o Payment Expert Summit e o INFINITY.

Veja também: SBC Summit Rio: uma visão abrangente do marco regulatório do Brasil