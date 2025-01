Intermediadoras de pagamento: para o CEO da Paag, financeiras serão ainda mais valorizadas no mercado regulado de iGaming

O mercado de iGaming começou a operar de forma regulada no Brasil em 1º de janeiro de 2025.

O executivo vê o ano de 2025 como sendo de oportunidades para o setor de pagamentos.

Minas Gerais.- O mercado de apostas esportivas e cassino online começou o ano de 2025 de forma regulamentada no Brasil. A mudança legislativa influenciou não apenas a atuação das operadoras de iGaming, mas também outras empresas que compõem essa indústria, a exemplo das intermediadoras de pagamentos. Na visão de João Fraga, o CEO da Paag, uma dessas empresas financeiras que atuam no país, a regulamentação é uma oportunidade para o setor.

A Paag é uma intermediadora financeira sediada no estado de Minas Gerais, que atua, entre outros setores, com empresas de iGaming. “As intermediadoras serão ainda mais valorizadas, desempenhando um papel essencial na segurança e eficiência das transações. Aquelas que demonstrarem credibilidade e conformidade regulatória terão uma posição de destaque no mercado”, avalia Fraga.

Para o executivo, o ano de 2025, com a regulamentação, deve ser um ano de transformações positivas. “O mercado está buscando maior profissionalização e adaptação às regulamentações. Para empresas que investirem em inovação e agilidade, será um ano de oportunidades para se destacarem e se consolidarem no setor. Embora possa haver ajustes iniciais, a tendência é de crescimento sustentável ao longo do ano, impulsionado por um mercado mais estruturado e confiante, que atrairá tanto novos apostadores quanto investidores”, disse João.

João Fraga é o CEO da Paag. (Foto: Divulgação/Paag)

Segundo o executivo, outro benefício da regulamentação proporciona uma melhora na percepção do setor, já que as regras claras e uma maior transparência aumentam a credibilidade da indústria. Além disso, para Fraga, as normas fortalecem um setor que gera uma importante fonte de receita para o governo e gera empregos.

“Os apostadores podem esperar um ambiente mais seguro e transparente, além de novas funcionalidades e tecnologias que melhorarão a experiência de jogo e as transações financeiras. Apesar dos desafios iniciais, houve avanços significativos na comunicação e na adaptação das empresas às portarias. O setor está cada vez mais alinhado às exigências governamentais, criando uma base sólida para o futuro”, concluiu o CEO da Paag.

