SBC Summit Rio: O primeiro evento pós-regulamentação do Brasil começa na próxima semana

Evento da indústria iGaming será realizado no Riocentro, de 25 a 27 de fevereiro.

Comunicado de imprensa.- O SBC Summit Rio retorna na próxima semana para sua segunda edição, agora sediado no Riocentro, o maior espaço de exposições da América Latina. Realizado de 25 a 27 de fevereiro, o SBC Summit Rio reunirá figuras-chave de operadores globais e regionais, além de afiliados, influenciadores, fornecedores, reguladores, entidades governamentais e mídia.

Com a expectativa de receber 15.000 participantes —um aumento de 275% em relação à edição de 2024—o evento será a primeira oportunidade presencial para explorar os últimos avanços e estratégias no mercado brasileiro recém-regulamentado.

Notavelmente, todos os operadores licenciados no Brasil confirmaram a presença, tornando o evento uma oportunidade imperdível para se conectar com as marcas mais influentes e procuradas do país. Para potencializar o networking, a SBC dinâmica o “Ingresso para Exposição” gratuito, oferecendo mais oportunidades de acesso aos principais players da feira no piso de exposição.

Reconhecendo a importância crescente da afiliação em um mercado recém-regulado, bem como a necessidade de soluções de pagamento locais, a SBC adicionou dois summits paralelos à programação: “ Affiliate Leaders Summit“ e “Payment Expert Summit“ — cada um com um programa educacional personalizado e um espaço exclusivo no evento.

A área de exposição contará com centenas de marcas globais e regionais, apresentando seus produtos, tecnologias e serviços mais recentes. Entre os expositores estão Amusnet, BetConstruct, Eightroom, EGT Digital, Esportes da Sorte, EstrelaBet, Evolution, Fiserv, KeyAffiliates, KingMidas, Paybrokers, Pragmatic Play, Red Rake Gaming, Sportingtech, Trio Payments e Wazdan .

Rasmus Sojmark, CEO e fundador da SBC comentou: “Por razões conhecidas a todos nós, o Brasil é o centro das atenções da indústria no momento. Sendo este o primeiro evento no país desde uma regulamentação, estruturamos a agenda para oferecer insights reais e práticos – seja para quem deseja entrar no mercado ou para quem já deu os primeiros passos. Nosso objetivo é ajudar todos a aproveitarem ao máximo as oportunidades, mantendo total conformidade com as regulamentações”.

No campo educacional, o evento contará com uma agenda de conferência dividida em quatro palcos, abordando temas essenciais como liderança, pagamentos, afiliação, tecnologia, proteção ao jogador, regulamentação e compliance.

Os palestrantes principais trarão uma combinação poderosa de inspiração e conhecimento, contando com a presença da lenda do futebol brasileiro Bebeto, com figuras-chave do governo que desempenharam um papel fundamental no processo de regulamentação da indústria, incluindo Carolina Yumi, Subsecretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, e o Senador Irajá Abreu, do Tocantins.

Além das palestras, a programação contará com um line-up impressionante de especialistas da indústria no Brasil, incluindo Arthur Silva (CEO, Alfa Entertainment), Alex Fonseca (CEO, Superbet), Amilton Noble (CEO, HEBARA), Fellipe Fraga (Chief Business Officer, EstrelaBet), Fernando Garita (CEO, Betsul), Ícaro Quinteiro (COO & CMO, Esporte Da Sorte) e Marcos Sabiá (CEO, Galera.bet).

Os participantes também poderão aproveitar o recém-lançado “Workshop da Academia de Influenciadores”, desenvolvido em parceria com a marca de marketing brasileira Propane. O workshop destacará o papel crucial dos influenciadores no Brasil e fornecerá diretrizes claras sobre as regulamentações do setor, ajudando os profissionais a entender o que é permitido e o que não é.

Os participantes com credenciais de acesso total (VIP, operador ou afiliado) poderão expandir seu networking além do piso da exposição, participando do Campeonato de Futebol 3v3 e dos eventos exclusivos à noite— A Festa de Abertura na terça-feira e a Festa Oficial na quarta-feira.

O evento encerrará com o INFINITY RIO, a maior festa da indústria no Brasil, no Anfiteatro do Riocentro, trazendo atrações de peso — o ícone global do EDM Afrojack e o popular brasileiro DubDogz .

Sojmark acrescentou: “Queríamos encerrar o evento com uma grande festa para agradecer aos participantes e criar a transição perfeita para o Carnaval, que começa logo em seguida. Será uma noite épica, e mal podemos esperar para receber todos vocês!”