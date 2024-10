SBC Summit Rio 2025: evento de encerramento terá show do DJ Alok

A edição de 2025 do evento projeta atrair mais de 15 mil participantes.

Rio de Janeiro.- O SBC Summit Rio 2025 já começa a anunciar as primeiras atrações. A conferência, que será realizada de 25 a 27 de fevereiro, no Riocentro, o maior centro de convenções da América Latina, no Rio de Janeiro, está programando uma festa de encerramento com um show do DJ brasileiro Alok.

A apresentação musical fará parte da festa INFINITY Rio, que será no dia 27 de fevereiro, no anfiteatro do Riocentro. A celebração foi pensada para coincidir com as festividades de carnaval, que começarão no dia seguinte na capital carioca.

“Ter Alok, um dos artistas brasileiros mais ouvidos e uma das estrelas mais seguidas da música eletrônica, como atração principal do INFINITY Rio demonstra o tamanho e a escala do SBC Summit Rio 2025. Os participantes do nosso evento terão uma verdadeira experiência estilo Tomorrowland, combinando networking empresarial e entretenimento de alta qualidade”, comentou Rasmus Sojmark, o CEO da SBC.

“Programamos perfeitamente o SBC Summit Rio 2025 para que os participantes possam mergulhar nos negócios e, em seguida, aproveitar o carnaval. E, com a apresentação de Alok, não há maneira melhor de começar a festa”, complementou Sojmark.

Alok é um dos artistas mais populares do país, com quase 30 milhões de ouvintes mensais no Spotify e com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. O DJ já se apresentou em grandes festivais pelo mundo, como Tomorrowland, Ultra Music Festival e Lollapalooza.

“A marca INFINITY nasceu em Lisboa, onde realizamos nosso primeiro festival de música estilo EDM (eletrônica), com grandes nomes como Don Diablo, Miss Monique e Darude, e a energia daquela noite provou que criamos algo especial. O sucesso confirmou que estamos no caminho certo, e agora a INFINITY Rio está aumentando ainda mais o nível, com estrelas como Alok liderando o evento e estabelecendo um novo padrão para os eventos da indústria”, disse o CEO da SBC.

A edição de 2025 do SBC Summit Rio projeta atrair 15 mil participantes, incluindo 6 mil operadores e 1,5 mil afiliados, destacando sua rápida ascensão para ser o evento de referência para profissionais da indústria que desejam explorar as vastas oportunidades no mercado brasileiro de jogos.

O espaço selecionado no Riocentro, que deve ocupar 70 mil m², permitiu que a SBC aumentasse o número de expositores e patrocinadores para 400, além de introduzir dois novos eventos simultâneos. Após sua estreia no SBC Summit deste ano em Lisboa, o Affiliate Leaders Summit e o Payment Expert Summit também estarão presentes no SBC Summit Rio.

Segundo a organização, a agenda da conferência contará com mais de 250 palestrantes, incluindo representantes de operadores de iGaming, afiliados, reguladores, provedores de pagamento, estúdios de jogos, influenciadores e membros de equipes esportivas.

Entre os palestrantes confirmados estão Alex Fonseca, CEO Brasil da Superbet; Andre Gelfi, presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR); Bruno Guilherme, CEO da Viradabet; Fernando Garita, CEO da Betsul; Fellipe Fraga, Chief Business Officer da EstrelaBet; Ludovico Calvi, presidente honorário da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS); Livia Troise, CEO da Betmais; Marcos Sabiá, CEO da Galera.bet e Monara Shainny, CEO da Segurobet.

