Galera Bet no SBC Summit Rio 2025: Executivos debatem regulamentação, fintechs e integridade

Plataforma de apostas regulamentada no Brasil participará do evento de 25 a 27 de fevereiro, no Riocentro, com palestras sobre regulamentação, fintechs e integridade no setor.

O Galera Bet, plataforma de apostas regulamentada no Brasil, participará do SBC Summit Rio 2025, de 25 a 27 de fevereiro, no Riocentro. Além de expositora, a empresa terá três executivos como palestrantes nos painéis do evento.

Na quarta-feira (26), o CEO do Galera Bet, Marcos Sabiá, participará do painel “O próximo capítulo das apostas esportivas”, debatendo desafios e avanços após a nova regulamentação do setor no Brasil. O evento será o primeiro grande encontro da indústria após a regulamentação nacional.

“A atual edição do SBC Summit no Brasil será importante por trazer discussões em torno das primeiras experiências do mercado regulado no país. Enfim poderemos construir uma indústria saudável, com foco na segurança de todos os envolvidos. Entendemos que será mais uma grande oportunidade para a troca de experiências junto aos principais players do Brasil e do mundo”, destaca Sabiá.

Veja também: Galera Bet recebe certificação RA1000 em excelência ao atendimento

Também na quarta-feira, Gabriel Romão, CFO do Galera Bet, participará do painel “Revolução fintech: onde o dinheiro encontra a tecnologia”, debatendo avanços, regulamentações, financiamento e colaboração no setor para impulsionar o crescimento do mercado.

No dia seguinte, Paula Braytne, CCO do Galera Bet, participará do painel “Apostas 101: Regulação e Conformidade – Pergunte aos Especialistas!”. O encontro vai abordar as práticas legais, restrições, implicações criminais e a repressão a casas de apostas ilegais.

Veja também: Confira quais serão os painéis regulatórios essenciais no SBC Summit Rio 2025



O Galera Bet tem participado ativamente das discussões sobre a regulamentação das apostas esportivas e o jogo responsável no Brasil. A empresa organizou o ‘1º Fórum Consciência e Proteção dos Apostadores de Jogos On-line’ e foi a única operadora brasileira presente em um congresso do COI e da UEFA sobre manipulação de resultados no esporte.