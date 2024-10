Apostas online: tecnologia de reconhecimento facial entra em fase de testes no Brasil

Uso da tecnologia será obrigatório por parte das empresas a partir de 2025.

O reconhecimento facial nas apostas online no Brasil já está passando por testes. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), que detém 75% do mercado nacional de apostas, anunciou que a tecnologia está sendo integrada nas plataformas afiliadas.

A partir de janeiro de 2025, o procedimento será obrigatório no Brasil. O país, inclusive, será o pioneiro na implementação do reconhecimento facial em apostas online, com o objetivo de prevenir fraudes e impedir que menores de idade participem. De acordo com o IBJR, essa abordagem será semelhante àquela utilizada por instituições bancárias.

Segundo informações da Agência Brasil, durante o processo de aposta, a autenticidade do usuário e dos dados cadastrados será verificada em determinados momentos. Caso haja qualquer divergência nas informações, o usuário será bloqueado automaticamente.

A Lei 14.790/2023 proíbe explicitamente apostas online por menores de 18 anos no Brasil, conforme reforçado nas portarias do Ministério da Fazenda, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inteligência artificial

A IBJR implementará ferramentas de inteligência artificial nos sites associados para bloquear tentativas de acesso por crianças e adolescentes. Durante a autenticação do usuário, a biometria será combinada com outras tecnologias das plataformas de apostas, identificando condutas irregulares.

Segundo informou o instituto, o processo utilizará dados armazenados em sistemas do governo e do mercado financeiro. O reconhecimento facial não apenas impedirá apostas por menores de idade, mas também bloqueará operações de fraudadores que roubam ou hackeiam celulares para apostar em nome de outras pessoas.