TG Lab estreia no Brasil em parceria com a Stake

A TG Lab fornecerá um sistema de gestão de contas (PAM), front-end e aplicativos móveis personalizados de classe mundial para uma das marcas mais populares do Brasil, enquanto busca uma maior expansão global em 2025.

Comunicado de imprensa.- O provedor global de plataformas omnichannel TG Lab entrou no mercado regulamentado brasileiro, onde será responsável por impulsionar a operação da Stake, plataforma de apostas esportivas e cassinos.

A entrada no Brasil marca o terceiro lançamento de mercado da TG Lab com a Stake, após estreias na Colômbia e no Peru no início de 2024. Essa parceria estratégica promete crescer em 2025, com novas entradas em mercados regulamentados já planejadas.

A entrada histórica da TG Lab no Brasil reflete o compromisso do provedor em capacitar operadores globais e regionais de jogos em mercados regulamentados, com sua plataforma inovadora, comprovada e altamente localizada.

A Stake terá acesso à plataforma omnichannel da TG Lab, que oferece uma solução completa e um conjunto flexível de módulos para melhorar sua oferta neste mercado recém-regulamentado.

Essa expansão foi fortalecida pela recente aquisição da SysGaming, uma provedora de plataformas e estúdio de jogos local brasileiro, permitindo à TG Lab oferecer conteúdo personalizado em tempo real e suporte aos parceiros da América Latina no idioma local.

Comentando sobre o anúncio, o CEO da TG Lab, Ugnius Simelionis, afirmou: “A Stake é uma verdadeira potência da indústria de jogos, tendo se tornado um nome reconhecido mundialmente. Nosso histórico de sucesso com eles na América Latina é o motivo pelo qual nos escolheram para lançar a marca no Brasil”.

“A TG Lab tem planos ambiciosos para expandir pela América Latina – e o Brasil é a oportunidade perfeita para mostrarmos como oferecemos o melhor produto B2B localizado do mercado”, concluiu.

A TG Lab continuou a expandir sua presença em mercados regulamentados nos últimos 12 meses, entrando em seis novos territórios regulamentados – incluindo Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Paraguai e Cazaquistão.

Ao longo de 2025, o provedor de plataformas planeja continuar essa expansão em mercados regulamentados ao redor do mundo. Após alcançar avanços significativos no domínio do mercado latino-americano, a TG Lab também está de olho em novas oportunidades de crescimento na América do Norte, depois de obter uma licença da Comissão de Álcool e Jogos de Ontário (AGCO) em dezembro de 2024.